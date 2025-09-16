Duminică, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le-a cerut liderilor mondiali să „oprească standardele duble” față de statul evreu, în urma atacurilor israeliene de la Doha, scrie „Courrier International” (Franța).

Liderii arabi și musulmani care s-au întâlnit luni la un summit în Qatar ar putea decide asupra unor măsuri coordonate, a relatat presa internațională.

„A venit vremea ca întreaga comunitate internațională […] să pedepsească Israelul pentru toate crimele pe care le-a comis”. Vorbind duminică, 14 septembrie, la o reuniune de pregătire pentru summitul de la Doha care a început luni, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani le-a cerut liderilor mondiali să "pună capăt standardelor duble" față de statul evreu.

Întâlnirea liderilor arabi și musulmani a fost convocată de urgență după atacurile israeliene de săptămâna trecută care au vizat oficiali palestinieni ai Hamas din Qatar.

Analiștii se așteaptă ca reuniunea de luni să „ofere un răspuns unitar și puternic la atacul israelian”, a subliniat Al-Jazeera. „Summitul arab a fost întotdeauna perceput ca o reuniune care doar a făcut declarații de condamnare. Dar nu cred că este cazul de data aceasta”, a declarat Faisal Abdulhameed Al-Mudahka, redactor-șef al ziarului „Gulf Times”, pentru postul qatarez.

Membrii Ligii Arabe și ai Organizației Cooperării Islamice "se întâlnesc pentru a-și demonstra unitatea și a decide asupra unor măsuri coordonate", explică "L'Orient-Le Jour". De exemplu, aceștia ar putea să decidă în favoarea "reducerii nivelului de reprezentare în Israel, a restricțiilor comerciale sau a utilizării efectului de levier financiar prin intermediul fondurilor suverane".

Cotidianul „The New York Times” subliniază că „fondurile suverane din Golf controlează active de aproximativ 4 trilioane de dolari la nivel mondial, ceea ce le oferă o pârghie financiară și economică pe care ar putea-o folosi împotriva Israelului sau a aliatului său american, care furnizează țării arme". Liderii arabi și musulmani ar putea, de asemenea, „să decidă să retrogradeze sau să abroge Acordurile Abraham”, un acord din 2020 susținut de SUA, în baza căruia Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și Marocul au stabilit relații diplomatice cu statul evreu. Analiștii consideră însă că „un răspuns militar din partea țărilor din Golf este exclus, deoarece o escaladare suplimentară ar putea dăuna intereselor naționale ale liderilor din Golf și pentru că aceștia rămân dependenți de sprijinul militar al SUA”, analizează cotidianul american citat.

Un proiect de rezoluție de la reuniunea de duminică de la Doha nu a menționat însă „nicio inițiativă diplomatică sau economică împotriva Israelului, dar a avertizat că activitățile sale amenință normalizarea relațiilor”, menționează „Times of Israel”. Textul, consultat de Reuters, spune că acțiunile statului evreu pun în pericol „tot ceea ce s-a realizat în direcția normalizării legăturilor cu Israelul, inclusiv acordurile actuale și viitoare”.

„Rezoluția ar putea fi totuși modificată înainte de reuniunea liderilor de luni de la Doha", subliniază site-ul israelian.

„Având în vedere că țările din Golf au constatat încă o dată eșecul umbrelei de securitate americane, Washingtonul ar trebui să monitorizeze îndeaproape rezultatul summitului, care ar putea defini viitorul relațiilor dintre Israel și vecinii săi", consideră „L'Orient-Le Jour".

Într-un avertisment rar lansat duminică, președintele american Donald Trump a reamintit Israelului că Qatarul este un „aliat foarte bun” al Statelor Unite. „Israelul și toți ceilalți, trebuie să fiți atenți. Când atacați oameni, trebuie să fiți atenți", a declarat el în fața reporterilor.

Diplomații americani au susținut însă că atacul israelian nu ar trebui să afecteze relațiile cu statul evreu. Duminică, devreme, „Jerusalem Post” a aflat că administrația Trump poartă o nouă rundă de discuții cu oficiali israelieni și qatarezi, în încercarea de a relua negocierile blocate privind acordul de eliberare a ostaticilor israelieni.

Sursa: Rador Radio România