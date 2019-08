Agenţi ai FBI au efectuat luni un raid pe o mică insulă americană din Caraibe care îi aparţinea omului de afaceri Jeffrey Epstein, găsit mort în celula sâmbătă după ce a fost inculpat pentru mai multe agresiuni asupra unor minore.

Doi responsabili sub acoperirea anonimatului din cadrul forţelor de ordine, citaţi de NBC, au confirmat că poliţia federală americană a lansat o percheziţie la reşedinţa lui Epstein de insula Little St. James, din insulele Virgine, supranumită de unele publicaţii "insula pedofiliei", din cauza minorelor pe care Jeffrey Esptein le-ar fi adus aici, relatează France Presse, preluată de Agerpres.



Raidul are loc în contextul în care ministrul american al justiţiei şi procurorul federal din Manhattan au promis să continue ancheta privind agresiunile sexuale multiple comise de Epstein şi să-i descopere pe eventualii săi complici.



Jeffrey Epstein, de 66 de ani, a fost găsit mort sâmbătă în celula sa din închisoarea federală din Manhattan, aparent în urma unei sinucideri. El era închis în aşteptarea procesului după ce a fost inculpat la începutul lui iulie şi risca până la 45 de ani de închisoare.