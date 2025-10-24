Președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoev, va vizita pe 24 octombrie Bruxellesul, unde va semna un acord privind cooperarea extinsă cu UE. Autoritățile de la Tașkent cred că după aceasta relațiile republicii cu uniunea vor trece la un nou nivel.

Publicația rusească „Izvestia” relatează că președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoev, va vizita vineri Bruxellesul, unde va semna un acord privind parteneriatul extins și cooperarea țării cu Uniunea Europeană. „Aștept cu mare nerăbdare întâlnirea noastră, în cursul căreia vom avea posibilitatea să continuăm schimbul de păreri cu ocazia aprobării importantului document”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că semnarea acordului va marca „un nou capitol în relația de prietenie”. Potrivit afirmațiilor acesteia, Uzbekistanul ocupă un loc important în regiunea Asiei Centrale și pe piața globală. În ceea ce privește departamentul pentru politică externă al republicii, acesta a considerat că încheierea acordului este în concordanță cu reformele interne desfășurate în țară.

Se știe că în acordul semnat în 1996 și în vigoare în prezent cea mai mare atenție era acordată problemelor umanitare, inclusiv dialogului politic, relațiilor culturale, construirii instituțiilor democratice și respectării drepturilor omului. Mai mult decât atât, unele prevederi ale acestui document aveau un caracter limitat și necesitau acorduri suplimentare.

În noua versiune se vorbește mai mult despre economie, inclusiv despre reglementările vamale și tehnice, despre măsurile sanitare și fitosanitare, despre mecanismele achizițiilor de stat, soluționarea litigiilor și cooperarea în domeniul investițiilor. Mai mult decât atât, există puncte referitoare la protecția datelor cu caracter personal, gestionarea frontierelor, combaterea migrației ilegale, a criminalității organizate și a corupției.

De asemenea, se subliniază faptul că documentul ia în considerare principalele recomandări ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), la care Uzbekistanul aspiră să se alăture. „Acordul nu mai este un document cadru, ci creează un adevărat mecanism de conlucrare multilaterală”, a arătat Ministerul Investițiilor și Comerțului Exterior din Uzbekistan.

Multă vreme Uzbekistanului i s-a acordat puțină atenție

Relațiile dintre Uzbekistan și Uniunea Europeană au traversat mai multe etape. În anii 1990, Bruxelles-ul acorda republicii destul de puțină atenție. Acest lucru era explicat prin faptul că țara se afla departe, prin lipsa ieșirii acesteia la mare, precum și prin faptul că teritoriul acesteia era considerat o zonă de influență exclusivă a Rusiei. De asemenea, autoritățile de la Tașkent priveau cu circumspecție încercările europenilor de a răspândi ideile liberale în forma în care sunt interpretate de Bruxelles.

În 2001 s-a remarcat o anumită încălzire a relațiilor. Atunci, după atacurile teroriste de la 11 septembrie, coaliția occidentală a început operațiunea militară din Afganistan. Pentru efectuarea operațiunilor de luptă, aceasta avea nevoie de un spate de nădejde, motiv pentru care aliații au închiriat o bază în localitatea uzbecă Hanabad, pentru care plăteau zece milioane de dolari pe an. Se părea că în astfel de condiții, relațiile Tașkentului cu Occidentul ar putea atinge un nou nivel, însă punctul de dislocare a fost treptat micșorat.

În 2005 s-a produs cea mai mare dereglare în relațiile republicii cu UE. Motivul l-au constituit revoltele de amploare din orașul uzbec Andijan, unde un grup de oameni înarmați au confiscat secția de poliție, o unitate militară, iar apoi și o închisoare, unde au eliberat prizonierii. Ulterior, rebelii au organizat un miting în piața centrală din oraș, la care au participat mii de persoane și la care și-au prezentat autorităților revendicările.

În acest context, în oraș su fost introduse trupele, au izbucnit lupte de stradă. Potrivit datelor oficiale, au murit 187 de persoane - activiștii pentru drepturile omului dădeau cifre mult mai mari. Autoritățile de la Tașkent au afirmat că incidentul este o încercare de rebeliune islamistă, iar în Occident a început să se vorbească despre pedepsirea prin împușcare a participanților la o demonstrație antiguvernamentală. Uniunea Europeană și SUA cereau o anchetă independentă, dar republica a refuzat, făcând referire la amestecul în treburile interne.

Ulterior, Uniunea Europeană a introdus propriile sale sancțiuni: a sistat Acordul de parteneriat și cooperare din 1996, a declarat embargo asupra armelor, a interzis intrarea oficialilor de rang înalt și a șefilor structurilor de forță pe teritoriul său. În continuare, o serie de restricții au fost ridicate treptat, însă în timpul mandatului președintelui Islam Karimov relațiile nu au fost restabilite complet.

Relațiile s-au intensificat în timpul președintelui Mirziyoev

O nouă etapă a început în 2016, când președintele Uzbekistanului a devenit Șavkat Mirziyoev, care a început să ducă o politică mai deschisă. Mai mult decât atât, mii de prizonieri au fost amnistiați, colonia cu un trist renume „Jaslîk” a fost închisă, a început lupta împotriva muncii forțate, inclusiv a muncii copiilor. În țară a avut loc liberalizarea valutară, a fost stabilit cursul de piață al monedei uzbece, som-ul, au fost deschise reprezentanțe ale principalelor organizații internaționale.

Mirziyoev a subliniat, totodată, că în politica externă va încerca să obțină îmbunătățirea relațiilor cu toate țările și blocurile interesate și va pune pe primul plan cooperarea economică. În acest context s-au intensificat și convorbirile dintre Tașkent și Bruxelles. În 2021, Uzbekistanul s-a alăturat sistemului SGP+ de preferințe comerciale europene pentru țările în curs de dezvoltare.

Mai mult decât atât, au fost începute negocierile privind un nou Acord de parteneriat și cooperare cu UE. În urma acestor eforturi au crescut indicatorii cifrei de afaceri. Dacă în 2016 volumul comerțului exterior al Uzbekistanului cu UE era de 1,98 miliarde de dolari, în 2022 acesta era deja de 4,5 miliarde de dolari. Trebuie remarcat faptul că acesta este totuși semnificativ mai mic decât cel cu Rusia, cu care în același an 2022 Tașkentul a tranzacționat în valoare de 9,2 miliarde de dolari.

Mai târziu, după începerea operațiunii militare speciale, relațiile dintre Uzbekistan și Uniunea Europeană s-au intensificat și mai mult. La acel moment Bruxelles-ul s-a hotărât să dezvolte rute logistice alternative cu ocolirea Federației Ruse - este vorba în primul rând de așa-numitul Coridor Mijlociu, care ar trebui să unească Europa cu China și alte țări din Asia de Sud-Est prin Asia Centrală și Transcaucazia.

Mai mult decât atât, UE a avut grijă ca țările vecine cu Rusia să respecte regimul de sancțiuni, iar o atenție specială în acest sens a început să o acorde Asiei Centrale. În aceste condiții s-au intensificat eforturile diplomatice, principalul episod constituind-ul primul summit UE-Asia Centrală, desfășurat anul acesta în luna aprilie, în orașul uzbec Samarkand. Atunci se comunica că părțile au convenit asupra unui pachet de investiții europene în valoare de 12 miliarde de dolari.

Experții fac apel ca importanța acordului să nu fie supraestimată

Șeful Departamentului pentru Asia Centrală din cadrul Institutului pentru țările membre CSI, Andrei Grozin, subliniază că Uzbekistanul construiește un parteneriat multi-vectorial cu multe țări și asociații, direcția europeană nu constituie o prioritate și exclusivă. „Uzbekistanul se conformează unei abordări pragmatice, orientate pe soluționarea obiectivelor economice, nu pe promovarea vreunei ideologii. El este gata să stabilească relații și să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu Uniunea Europeană. În același timp, nu cred că autoritățile de la Tașkent consideră că UE este o direcție prioritară, la urma urmei, comerțul mult mai intens se desfășoară cu Rusia, China și țările vecine. Mai mult, Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă, prin urmare republica nu ar trebui să se aștepte la investiții de amploare”, este de părere acesta.

Politologul Rustam Burnașev susține că pentru Uzbekistan, semnarea noului acord cu UE este un eveniment important. „Uniunea Europeană acordă în prezent o atenție sporită regiunii Asiei Centrale, iar Tașkent încearcă să profite de moment. Acordul va stabili un nou cadru politic de cooperare, însă în continuare vor apărea probleme privind punerea în aplicare a înțelegerilor. Nu știm dacă Bruxelles-ul este dispus să cheltuiască bani pe unele proiecte, dacă birocrația europeană va autoriza implementarea acestora. Se știe că Kazahstanul vecin a semnat cu destul de multă vreme în urmă un document similar cu UE, în care procesele stipulate în acord sunt implementate destul de lent”, a subliniat acesta.

Sursa: Rador Radio România