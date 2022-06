Potrivit lui Mihail Kassianov, prim-ministru din 2000 până în 2004, Vladimir Putin a construit de la venirea sa la putere, în 2000, un sistem bazat pe impunitate și frică.

El a fost primul șef de guvern al lui Vladimir Putin. Dar chiar și în cele mai groaznice coșmaruri ale sale. Mihail Kassianov nu și-ar fi putut imagina fostul său lider se va lansa in invadarea Ucrainei, scrie Le Figaro. "Acel Putin pe care l-am cunoscut era diferit", a spus Mihail Kassianov într-un rar interviu, prin videoconferință, cu AFP.

Mihail Kassianov, prim-ministru din 2000 până în 2004 înainte de a merge în opoziție, estimează că războiul ar putea dura până la doi ani, dar crede totuși că Rusia va reveni într-o zi pe "calea democratică".

În vârstă de 64 de ani, fostul ministru al lui Vladimir Putin, care a lucrat pentru apropierea dintre Moscova și țările occidentale, explică că el nu credea, ca și mulți ruși, de altfel, că va izbucni un război.

El a explicat că a înțeles în sfârșit ce se profila la orizont cu trei zile înainte de invazie, când Vladimir Putin i-a convocat, într-o punere în scenă bine regizată, pe membrii Consiliului său de Securitate pentru o ședință transmisă la televiziune. "Când am urmărit acea reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, am înțeles în sfârșit că da, va fi un război", a spus el. "Îi cunosc acești oameni și, privindu-i, am văzut că Putin nu era el însuși. Nu din punct de vedere medical, ci politic", a adăugat Kassianov.

Demis de președinte în 2004, Mihail Kassianov s-a alăturat opoziției și a devenit unul dintre cei mai înverșunați critici ai Kremlinului. Acum conduce Partidul Libertății Poporului (PARNAS), un mic partid liberal.

Potrivit fostului său premier, Vladimir Putin, un fost agent KGB în vârstă de 69 de ani, a construit un sistem bazat pe impunitate și frică de la venirea la putere, în 2000. "Sunt realizările unui sistem care, cu încurajarea lui Putin ca șef de stat, a început să funcționeze într-un mod și mai cinic și mai crud decât în ​​ultimele etape ale Uniunii Sovietice", a estimat el. "Practic, este un sistem asemănător KGB-ului, bazat pe impunitate totală. Este clar că ei nu se așteaptă să fie pedepsiți", a continuat el.

Mihail Kassianov a spus că a părăsit Rusia din cauza opoziției sale față de ofensiva rusă din Ucraina, dar a refuzat să declare pentru AFP în ce țară se află, invocând motive de securitate. Boris Nemțov, un critic al lui Vladimir Putin, de care Mihail Kassianov era apropiat, a fost împușcat și ucis lângă Kremlin în 2015. Iar Aleksei Navalnîi, bestia neagră a președintelui rus, a fost închis după ce a supraviețuit otrăvirii în 2020.

"Dacă Ucraina va cădea, atunci țările baltice vor fi următoarele" pe listă, a asigurat adversarul. El a adăugat că nu este "categoric" de acord cu ideea că Vladimir Putin nu ar trebui umilit și este împotriva solicitărilor ca Ucraina să accepte concesiuni teritoriale în schimbul păcii.

"Ce ar fi făcut Putin pentru a merita asta?”, denunță el: „Este o poziție mult prea pragmatică. Cred că este o greșeală și sper că Occidentul nu va merge pe acest drum ”.

Pentru perioada post-Putin, Mihail Kassianov crede că succesorul său va fi la ordinele serviciilor de securitate, dar că nu va putea controla sistemul existent pentru foarte mult timp și că în cele din urmă vor fi organizate alegeri democratice. "Sunt sigur că Rusia va reveni pe calea construirii unui stat democratic", a spus el, estimând că va dura un deceniu pentru a "decomuniza" și "deputiniza" țara. "Va fi foarte greu, mai ales după acest război criminal" din Ucraina, a avertizat el.

Pentru Mihail Kassianov, una dintre priorități va fi refacerea încrederii în țările europene, pe care le consideră "partenerii naturali" ai Moscovei. În timp ce opoziția rusă este adesea descrisă ca fiind prea divizată pentru a-l învinge pe Vladimir Putin, fostul prim-ministru mai crede că războiul din Ucraina a schimbat jocul.

"După tragedia la care asistăm, opoziția se va uni. Nu am nicio îndoială", a afirmat el, subliniind în același timp amploarea sarcinii care îl așteaptă atunci. "Va trebui să reconstruim totul de la zero. Va trebui să începem din nou un întreg ciclu de reforme economice și sociale", a spus el. "Sunt provocări imense și dificile, dar va trebui să fie îndeplinite".

Sursa: RADOR