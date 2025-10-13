Dacă ucrainenii continuă să atace siturile petroliere în acest ritm, rușii vor vedea din ce în ce mai mult efectele războiului în viața lor de zi cu zi, scriu Charles Haquet și Charlotte Lalanne pentru „L'Express” (Franța).

Culmea ironiei! Rusia, al treilea cel mai mare producător de petrol din lume, va trebui să importe benzină pentru a compensa închiderea a cel puțin șase rafinării afectate de atacurile cu drone ucrainene. Importurile de benzină din Belarus au crescut deja de patru ori deja în septembrie comparativ cu luna august.

În timpul verii, Kievul a lansat aproximativ treizeci de atacuri asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești. Cel mai recent, pe 6 octombrie, a vizat rafinăria Antipinski din Siberia de Vest, la 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina. Niciodată până acum dronele ucrainene nu atacaseră un loc atât de îndepărtat.

Și acesta este cu siguranță doar începutul. Sub presiunea atacurilor, capacitatea de rafinare a Rusiei a scăzut cu 17% în august, iar această scădere ar putea fi de două ori mai mare în prezent. Este greu de știut cu precizie, deoarece situația este fluidă. Unele amplasamente, avariate de explozii, sunt reparate în câteva săptămâni, altele sunt afectate mai grav. Ca și cel de la Volgograd (de patru ori în două luni), acestea sunt atacate în mod repetat.

Aceste atacuri au dus deja la raționalizarea benzinei în aproximativ douăzeci de regiuni, de la Vladivostok la Sankt Petersburg. În Crimeea, șoferii care așteaptă ore întregi pentru a alimenta sunt supuși unor restricții drastice: maximum 30 de litri per achiziție. La unele benzinării din Moscova, grupul Lukoil ar fi interzis chiar și vânzarea de benzină la bidoane, potrivit agenției Reuters.

Aceste penurii au un impact asupra prețurilor la pompă: benzina cu amănuntul a costat cu 6,7% mai mult la începutul lunii septembrie decât ar fi costat la sfârșitul anului 2024, potrivit agenției ruse de statistică Rosstat.

A spune că sistemul de producție al Rusiei a fost avariat fatal ar fi o exagerare. Însă cozile tot mai mari de la benzinării îl slăbesc pe Vladimir Putin, care, de la începutul invaziei sale din februarie 2022, a făcut tot posibilul să ascundă războiul de populația sa, până la punctul de a-l numi – într-un eufemism militar complet lipsit de sens – o „operațiune specială”. Atât de specială încât durează de aproape patru ani și nu a adus forțelor rusești decât 19% din teritoriul ucrainean – și cu ce preț...

Prin urmare, este de așteptat ca Ucraina să își intensifice atacurile în următoarele săptămâni. Va veni un moment în care siturile petroliere nu vor putea fi reparate suficient de repede. „Rafinăriile de petrol rusești se află în starea unui om care a fost lovit în mod repetat”, ilustrează Sergei Vakulenko, cercetător la Centrul Carnegie Rusia, într-un raport recent. „Nu va muri după o singură lovitură și nici măcar după șase, dar îi va fi din ce în ce mai dificil să se recupereze după fiecare lovitură suplimentară”.

Mai ales că o nouă rachetă grea a intrat în arenă: racheta ucraineană Flamingo (cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri) care tocmai a intrat în producție. Puternică și ieftină, ar trebui să lovească aceste situri energetice mai puternic decât dronele actuale - și într-un ritm susținut. În special, va putea viza în mod specific instalațiile sensibile ale rafinăriilor, cum ar fi unitățile de cracare, care sunt dificil de înlocuit din cauza sancțiunilor care apasă asupra țării, ceea ce face ca înlocuirea lor să fie complicată. „Companiile petroliere rusești încearcă să obțină echipamente chinezești, dar este o adevărată bătaie de cap”, explică economistul rus Vladislav Inozemțev. „Dintr-un motiv simplu: majoritatea acestor rafinării au fost modernizate la începutul anilor 2010, cu un aflux masiv de echipamente europene și, într-o măsură mai mică, americane. Totuși, aceste piese nu sunt la aceleași standarde ca echipamentele chinezești”. Încă o dovadă că sancțiunile împotriva Rusiei funcționează. Acestea trebuie încă implementate în mod corespunzător.

Sursa: Rador Radio România