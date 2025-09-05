Un adolescent rus a ajuns la închisoare după un sabotaj eșuat, dezvăluind un fenomen tot mai răspândit: copii atrași și manipulați să devină arme în războiul ascuns dintre Rusia și Ucraina, scrie „The New York Times” (SUA).

În zorii zilei de 8 mai, 2023, un tânăr rus în vârstă de 17 ani, pe nume Pavel Soloviov, s-a strecurat într-o bază aeriană din Novosibirsk, în Rusia. Împreună cu alți doi prieteni, el căuta un avion care ar fi putut să fie incendiat. Un cont anonim de pe Telegram le promisese 1 milion de ruble (aproximativ 12300 USD) ca să facă asta – pentru băieți, suma fiind ireală.

Dar când au văzut bombardierul supersonic Su-24, băieții s-au speriat. Acest avion militar de categorie grea, ale cărui versiuni au bombardat Ucraina în ultimii trei ani și jumătate, arăta mult prea impresionant și periculos ca să poată fi incendiat pur și simplu. După o scurtă discuție, băieții au hotărât să dea foc ierbii din jurul lui și să filmeze în așa fel, încât să pară că avionul ar fi fost înconjurat de flăcări. Străinul de pe Telegram promisese să plătească numai după ce va primi o probă video cu privire la incendiere.

În prezent, Soloviov execută o pedeapsă de aproape opt ani într-o colonie penitenciară. El și prietenii săi, reținuți și ei într-o săptămână, au fost găsiți vinovați de organizarea deliberată a unor acțiuni de sabotaj. Copiii nu au suspectat că fapta, așa cum au conchis anchetatorii ruși, ar fi fost un atac sub acoperire din partea Ucrainei. Potrivit declarațiilor mamei sale, lui Soloviov și prietenilor lui li s-a cerut „să ajute baza să obțină o asigurare” pentru avionul ars. Fiul ei visa să-și deschidă propriul atelier de reparații auto. „Acum, toate planurile lui s-au năruit”, îmi spune femeia.

Acest incident este departe de a fi unul izolat. Niște atacuri la scară mică, de genul acesta, se înscriu într-un nou gen de război-hibrid, promovat atât de Rusia, cât și de Ucraina. În anii care s-au scurs de la invadarea Ucrainei, serviciile de securitate din ambele țări au descoperit o metodă ieftină și accesibilă – racolarea unor tineri care pot fi atrași în atacuri sub acoperire, deseori fără ca ei să știe pentru cine lucrează de fapt. În acest război brutal, este vorba despre un aspect șocant: transformarea copiilor în arme.

Povești despre supravegherea și despre acțiunile transfrontaliere de sabotaj circulă de câțiva ani. Dar, pe măsură ce conflictul se adâncește, fenomenul se amplifică și ambele țări caută noi căi pentru a pătrunde și a lansa atacuri pe teritoriul inamic. Ca să aflu mai multe despre asta, am citit poveștile și schimbul de mesaje dintre copii și cei care îi manipulează, am vorbit chiar cu manipulatori și chiar au ascultat o înregistrare în care un manipulator îi transmite unui copil o rețetă de explozibil. În câteva luni, am reușit să examinez sute de cazuri din ambele țări. Era vorba despre o cursă strânsă între înșelătorie și dezastru.

Uneori, Rusia merge chiar mai departe. Cel puțin în trei cazuri examinate, agenții ruși au încercat să elimine oamenii angajați, ascunzând detonatoare de explozibil lângă recruții care duceau până la capăt operațiunea de sabotaj. Așa s-a întâmplat cu doi tineri din Ivano-Frankivsk, în Ucraina, care au încercat să arunce în aer o cale ferată. Unul a murit, iar celălalt și-a pierdut ambele picioare. Cei care supraviețuiesc pot fi trimiși în judecată ca teroriști sau pot fi trimiși la tratament psihiatric timp de mai mulți ani.

Acest război al subversiunii a ruinat multe vieți – sute de copii de pe ambele fronturi. Un for recrutor ucrainean cu care am discutat mi-a spus că, în adâncul său, încă nu se împacă cu rolul pe care l-a avut. Într-o zi, el a recrutat un tânăr de 17 ani din centrul Rusiei, încă la școală, pe care l-a trimis la un instructor, iar de acolo la alți agenți, cu grad mai înalt. La o lună după aceea, băiatul nu a mai apărut în mediul online. După care a fost descoperit într-un penitenciar din apropierea Moscovei, acuzat de posesie de explozibil și de punerea la cale a asasinării unui locotenent-colonel rus.

„Nu mai vreau ca și altcineva să ajungă ca el”, mi-a spus fostul recrutor. „Îi convingem pe copii să facă ceea ce nouă ne-ar fi teamă să facem”

Sursa: rador Radio România