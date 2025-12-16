Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai a fost găsit vinovat luni pentru două acuzații de conspirație cu forțe străine și o acuzație de răzvrătire, care i-ar putea aduce o pedeapsă cu închisoarea pe viață, informează „Reuters” (Marea Britanie).

Jimmy Lai a pledat nevinovat la cele două acuzații de conspirație cu forțe străine și la acuzația de conspirație pentru publicarea de materiale instigatoare la revoltă. „Cazul Apple Daily și al editorului său Jimmy Lai a cauzat daune ireversibile presei din Hong Kong cu mult înainte de condamnarea de astăzi. Acest caz de mare amploare a forțat o importantă organizație media să se închidă chiar înainte de începerea procesului. Sute de jurnaliști și-au pierdut locurile de muncă, iar cetățenii din Hong Kong au pierdut un canal important de obținere a știrilor și informațiilor”, a declarat asociația jurnaliștilor din Hong Kong.

Aceasta a adăugat: „Către colegii noștri jurnaliști, le spunem următoarele: cea mai bună modalitate de a apăra libertatea presei este să continuăm să facem jurnalism: să continuăm să relatăm, să menținem standardele profesionale, să raportăm fapte și să analizăm lucrurile rele ale vremii noastre. Aceasta este datoria fiecărui jurnalist”.

Într-o declarație semnată de 76 de parlamentari din 30 de parlamente ale lumii, IPAC – alianță interparlamentară care reunește legiuitori din întreaga lume, promovând democrația și abordând amenințările la adresa sistemelor bazate pe norme și drepturile omului generate de ascensiunea Chinei – condamnă verdictul de vinovăție. „Dacă Declarația comună sino-britanică și alte instrumente obligatorii ale dreptului internațional ar fi fost respectate de Beijing, acest proces nu ar fi putut avea loc. Suferința lui Jimmy Lai se datorează, prin urmare, în parte eșecului comunității internaționale de a impune respectarea obligațiilor legale ale Chinei... Acesta a fost un proces simulat, care nu a respectat standardele internaționale privind procesul echitabil”.

După pronunțarea verdictului în cazul lui Jimmy Lai, biroul de securitate națională al Chinei din Hong Kong l-a numit pe Jimmy Lai „pion al forțelor externe anti-China” care a încercat să provoace o „revoluție colorată” în oraș. „Condamnăm cu fermitate manipularea politică a Hong Kongului de către un număr mic de politicieni occidentali și mass-media anti-China sub pretextul ‘drepturilor omului’ și al ‘libertății’, exonerându-l în mod deschis pe Jimmy Lai, glorificând comportamentul său care pune în pericol securitatea națională și interferând în mod grosolan în sistemul judiciar din Hong Kong”.

Directoarea Amnesty International China, Sarah Brooks, a declarat: „Previzibilitatea verdictului de astăzi nu îl face mai puțin îngrijorător – condamnarea lui Jimmy Lai pare a fi semnalul de alarmă pentru libertatea presei din Hong Kong, unde activitatea esențială a jurnalismului a fost redenumită drept infracțiune. Acest verdict arată că așa-numitele legi privind ‘securitatea națională’ din Hong Kong nu sunt menite să protejeze oamenii, ci să-i reducă la tăcere. De asemenea, ar trebui să servească drept avertisment pentru toți cei care fac afaceri în Hong Kong că urmărirea oportunităților în acest oraș implică riscuri juridice grave”.

Șeful guvernului din Hong Kong, John Lee, a declarat că salută verdictul instanței și că hotărârea a susținut justiția legală și a protejat valorile fundamentale ale Hong Kongului. El a afirmat că guvernul va studia în detaliu hotărârea și va emite ulterior o declarație mai cuprinzătoare. „Subliniez că guvernul RAS Hong Kong are o poziție clară, iar sistemul judiciar este încrezător și nu se teme de nicio intimidare, îndeplinindu-și cu fermitate responsabilitatea de a proteja securitatea națională”, a declarat John Lee.

„Această hotărâre servește ca o declarație către întreaga lume: libertățile, democrația și independența judiciară din Hong Kong au fost erodate în mod sistematic”, se arată într-un comunicat emis de Consiliul pentru afaceri continentale privind China al Taiwanului.

Activistul pro-democrație exilat din Hong Kong, Samuel Chu, a declarat după anunțarea verdictului: „L-am cunoscut pe Jimmy Lai nu ca pe un simbol, ci ca pe un om – un editor, un credincios și un om care a refuzat să accepte că puterea ar trebui să decidă ce se poate spune, tipări sau crede. Din acest punct de vedere, verdictele de astăzi nu sunt surprinzătoare, dar sunt totuși devastatoare”.

„Această condamnare falsă este un act rușinos de persecuție. Hotărârea subliniază disprețul total al Hong Kongului față de libertatea presei, care ar trebui să fie protejată în conformitate cu mini-constituția orașului, legea fundamentală. Singura vină a lui Jimmy Lai este că a condus un ziar și a apărat democrația. Riscul ca el să moară din cauza stării precare de sănătate în închisoare crește pe zi ce trece, iar el trebuie să se reunească imediat cu familia sa”, se arată într-un comunicat emis de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație non-profit din Statele Unite.

„Acest verdict nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Procesul împotriva lui Jimmy Lai a fost un exercițiu grotesc de subversiune juridică și șiretlicuri, un proces-spectacol deghizat în justiție. Dar ceea ce s-a văzut, de fapt, a fost distrugerea completă și totală a reputației Hong Kongului ca centru juridic global. Jimmy Lai este cetățean britanic, iar eliberarea sa ar trebui să fie o condiție pentru vizita pe care premierul Keir Starmer o are în plan la Beijing în ianuarie”, a declarat Mark Sabah, director pentru Marea Britanie și Europa al Fundației Comitetul pentru Libertate în Hong Kong (CFHK).

