Reducerea prezenței militare americane în Europa, anunțată miercuri de România, este o "ajustare", a declarat un oficial NATO, potrivit Agerpres.

"Chiar și cu această ajustare, prezența forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani, cu mult mai multe trupe americane pe continent decât înainte de 2022", anul în care Rusia a invadat Ucraina, a declarat oficialul pentru AFP.

Reuters citează la rândul său un oficial al alianței atlantice care a declarat că NATO și autoritățile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura forțelor, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul de trupe staționate pe flancul estic al Europei.

"Ajustările aduse posturii forțelor SUA nu sunt neobișnuite", a insistat oficialul NATO.

"NATO și autoritățile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura noastră generală - pentru a ne asigura că NATO își păstrează capacitatea robustă de descurajare și apărare, iar autoritățile americane au informat NATO în prealabil cu privire la această ajustare", a declarat oficialul citat.

