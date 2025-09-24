Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe Donald Trump că este rasist, sexist și islamofob după ce liderul de la Casa Albă și-a reluat conflictul cu Khan în timpul unui discurs rostit marți la ONU de la New York, relatează miercuri dpa.

„Cred că președintele Trump a demonstrat că este rasist, este sexist, este misogin și este islamofob”, a declarat miercuri Khan la Sky News.

Întrebat despre comentariile lui Trump conform cărora Khan este un „primar groaznic”, el a spus că este 'recunoscător' că un număr record de cetățeni americani vin la Londra.

„Cred că atunci când cineva se comportă într-un anumit fel, când cineva spune anumite lucruri, când cineva îți arată cine este – crede-l”, a declarat anterior Khan pentru ITV London, întrebat dacă el crede că Trump este islamofob.

Ministrul britanic al muncii și pensiilor, Pat McFadden, a respins atacul președintelui și a spus că Trump are o „dispută” cu Khan de ani de zile.

El a declarat pentru BBC: „În ceea ce privește Regatul Unit, referitor la comentariile (lui Trump) despre Londra, eu cred că este o părere greșită despre marea noastră capitală. Ea este un mare atu pentru Regatul Unit. Este cunoscută în toată lumea, este un mare motor al economiei noastre, al creativității”.

A doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit nu a inclus nicio întâlnire publică la Londra, evenimentele cu regele Charles având loc la Castelul Windsor, iar întâlnirile cu premierul Keir Starmer la Chequers, reședința rurală a acestuia, în loc de Downing Street, biroul său din Londra.

În discursul său la ONU, în care a acuzat invadarea Europei de imigranți ilegali, președintele SUA nu a ratat oportunitatea de a menționa conflictul cu primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care l-a numit un „primar groaznic” și a susținut că Londra vrea să „treacă la legea sharia”.

„Mă uit la Londra, unde aveți un primar groaznic, groaznic, groaznic, și s-a schimbat, s-a schimbat atât de mult. Acum vor să treacă la legea sharia. Dar sunteți într-o țară diferită, nu puteți face asta”, a susținut președintele SUA.

Sursa: Agerpres