Senatorii republicani se declară consternați de insistența cu care Trump afirmă că vrea să apeleze la forță militară ca să preia controlul asupra Groenlandei, situație care ar oferi Rusiei un mai mare avantaj în războiul său împotriva Ucrainei.

Potrivit „The Hill” (SUA), republicanii din Senat promit să blocheze orice demers prin care președintele Trump ar încerca să ocupe Groenlanda prin forță militară, având totodată în vedere că, miercuri, în cursul unei întrevederi avute la Casa Albă cu importanți diplomați, niște oficiali din partea lui Trump au refuzat să renunțe la pretențiile lor de control asupra insulei.

Senatorii republicani se declară consternați de insistența cu care Trump afirmă că vrea să apeleze la forță militară ca să-i retragă Danemarcei controlul asupra Groenlandei - ceva ce, potrivit temerilor lor, ar distruge alianța NATO, oferindu-i totodată Rusiei un mai mare avantaj în războiul său împotriva Ucrainei.

Doi senatori republicani, Thom Tillis (Carolina de Nord) și Lisa Murkowski (Alaska) intenționează ca, vineri, să se deplaseze la Copenhaga pentru a-l asigura pe premierul danez că senatorii republicani se vor opune ferm oricăror tentative ale lui Trump de a apela la forță militară pentru a ocupa Groenlanda.

„Am să le reamintesc că, în guvernul nostru, există niște ramuri-pereche, iar eu cred că va exista un număr suficient de membri care, pe față sau nu, sunt preocupați de această problemă”, a spus Tillis, referindu-se la amenințările lui Trump.

„Orice demers care ar viza cucerirea unui teritoriu aparținând unui stat suveran s-ar izbi, în opinia mea, de o substanțială opoziție din partea Congresului”, a mai spus el.

„În prezent, oamenii încearcă să se arate reținuți, dar ăsta este doar un exemplu ce demonstrează că oricine ar continua să îi spună președintelui că ideea ar fi realizabilă, nu ar mai trebui să se afle în Washington, D.C.”, a susținut Tillis.

Un senator republican, care însă a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că vorbăria lui Trump despre cucerirea Groenlandei a generat o mai mare opoziție din partea republicanilor din Congres din cauza gravelor implicații pe care o asemenea agresiune ar avea-o asupra viitorului NATO.

„În primul rând, nu înțeleg care ar fi ideea”, a mai adăugat senatorul exasperat, avertizând și el totodată că ocuparea Groenlandei ar submina NATO și ar implica riscuri și mai mari pentru Ucraina.

„Avem absolută nevoie ca NATO să sprijine Ucraina. O diminuare a capacității NATO de a face asta ar însemna moartea pentru oamenii din Ucraina”, a spus senatorul.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat miercuri demonstra că numai 17% dintre americani ar sprijini ocuparea Groenlandei de către SUA. Numai 4% dintre repondenți au spus că ocuparea prin forță a Groenlandei ar fi o idee bună.

Iar 66% dintre repondenți s-au declarat îngrijorați de tentativa de ocupare a Groenlandei, temându-se că demersul ar afecta NATO și relațiile SUA cu aliații europeni.

Tillis și Murkowski vor pleca în Danemarca la sfârșitul acestei săptămâni, împreună cu senatorii democrați Chris Coons (Delaware) și Jeanne Shaheen (New Hampshire), membră în Comisia pentru Relații Externe din Senat, precum și Dick Durbin (Illinois) un asistent al senatorilor democrați.

Miercuri, președintele comisiei senatoriale pentru serviciile armate, Roger Wicker (un republican din Mississippi) a avertizat că Danemarca a susținut cât se poate de clar că nu intenționează să cedeze Groenlanda Statelor Unite.

„Săptămâna trecută, am făcut o declarație în care am arătat că trebuie să se renunțe la această problemă. După care am avut o întrevedere cu ambasadorul danez la Washington și cu mai mulți oficiali din administrația Groenlandei. E destul de clar că nu pot exista negocieri pe tema dreptului de proprietate asupra Groenlandei”, a spus el.

„Cred că, în privința unui parteneriat pe tema unor minerale importante și pe tema unor baze, există niște șanse reale”, a mai declarat el.

În urma întâlnirii lor cu Vance și cu Rubio, Rasmussen, ministrul danez de extrerne, și Vivian Motzfeldt, ministrul de externe al Groenlandei, și-au exprimat o poziție similară, anunțând că cele două părți au format un grup de lucru pentru „a explora posibile căi comune de ieșire”.

În opinia noastră, grupul trebuie să răspundă temerilor americanilor legate de securitatea lor, dar, în același timp, respectându-se niște puncte-limită din partea Regatului Danemarcei”, a spus el.

„Asta nu înseamnă că am dori să devenim proprietatea Statelor Unite”, a mai adăugat Motzfeldt. „Dar, în calitate de aliați, interesul nostru este cum să ne întărim cooperarea”.

Sursa: Rador Radio România