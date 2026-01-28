Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat drept „false” motivele invocate de SUA pentru a părăsi agenția ONU, reiterând că retragerea face ca această țară și lumea să fie „mai puțin sigure”.

„Jornal Economico” (Portugalia) relatează că Administrația Statelor Unite și președintele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-au insultat din nou. Decizia lui Trump, oficializată printr-un ordin executiv la scurt timp după învestirea sa, se bazează pe critici acerbe la adresa conducerii organizației. Președintele american a arătat cu degetul spre modul în care OMS a gestionat pandemia de CoViD-19 și alte crize, invocând „incapacitatea de a demonstra independență” și „eșecul” privind aplicarea de reforme.

Un alt punct de dispută a fost naționalitatea conducerii: administrația americană consideră nedrept că, dintre cei nouă directori generali începând din 1948, niciunul nu a fost american, în ciuda ponderii financiare și tehnice cu care a contribuit întotdeauna țara. Cu toate acestea, deși SUA au respectat perioada legală de preaviz de un an, au refuzat să plătească contribuțiile restante care depășesc 260 de milioane de dolari (221 de milioane de euro).

„Din păcate, motivele invocate pentru decizia Statelor Unite de a se retrage din OMS sunt false”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o postare pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter), subliniind că OMS „a dialogat cu Statele Unite și cu toate statele membre, respectându-le pe deplin suveranitatea”. Tot pe aceeași rețea de socializare, secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., a declarat că OMS ar trebui să fie trasă la răspundere „pentru decesele americanilor singuri în azilurile de bătrâni și pentru micile companii distruse de obligații iresponsabile”, cum ar fi purtarea măștilor și vaccinarea. „Ne redobândim independența, protejăm securitatea americană și redăm politica de sănătate publică a Statelor Unite poporului american”, a adăugat oficialul.

Tedros Adhanom Ghebreyesus consideră că această declarație „conține informații inexacte”. „Pe tot parcursul pandemiei, OMS a acționat rapid, a împărtășit toate informațiile pe care le avea rapid și transparent cu lumea și a făcut recomandări statelor membre pe baza celor mai bune date disponibile”, a menționat președintele. Mai mult, a spus acesta, „OMS a recomandat utilizarea măștilor, a vaccinurilor și distanțarea fizică, dar în niciun moment nu a recomandat utilizarea obligatorie a măștilor, vaccinarea obligatorie sau izolarea”.

SUA au aderat la OMS printr-o rezoluție comună din 1948, aprobată de ambele camere ale Congresului, care a fost ulterior susținută de toate administrațiile. Administrația Trump critică faptul că țările cu populații mai mari decât Statele Unite, cum ar fi China, plătesc contribuții mai mici.

Pierderea finanțării SUA ar putea aduce prejudicii unui mare număr de inițiative de sănătate globală, inclusiv efortului de eradicare a poliomielitei, programelor de sănătate maternă și infantilă și cercetările pentru identificarea noilor amenințări virale. Conform unui studiu publicat în revista științifică „The Lancet” în luna iulie a anului trecut, se așteaptă ca decizia SUA să ducă la peste 14 milioane de decese premature până în 2030.

