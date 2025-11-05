Într-o manifestare bipartizană de frustrare față de administrație, congresmenii republicani și democrați au criticat marți Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională, informează News.ro.

Nemulțumirile au fost generate în special de intenția de retragere a trupelor din România. Uneori, oficialii de rang înalt din domeniul apărării par să submineze politicile președintelui american Donald Trump, apreciază Reuters.

Secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să controleze fluxul de informații despre cea mai puternică armată din lume și le-a spus angajaților Pentagonului că trebuie să obțină permisiunea înainte de a interacționa cu membrii Congresului.

În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au declarat că înalții oficiali ai Pentagonului nu răspund la întrebările și preocupările Congresului.

Elbridge Colby, „omul rău” de la Pentagon

Senatorul Dan Sullivan, republican, l-a menționat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, și noi suntem în echipa ta”, a spus Sullivan exasperat, adăugând că este mai greu să obțină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Colby „s-a descurcat foarte prost în această privință. Cel mai rău din administrație”, a spus Sullivan.

Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai puternice departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru Hegseth.

Retragerea trupelor din România, subiect de nemulțumire în Congres

Un domeniu care a fost supus unei analize amănunțite a fost comunicarea planurilor SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România, o decizie care a fost criticată de legislatorii republicani de top atunci când a fost anunțată săptămâna trecută.

În cadrul audierii de marți, Austin Dahmer, candidat pentru funcția de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri și capacități, a declarat că legislatorii au fost informați de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunț.

Congremenii au spus imediat că această afirmație nu este corectă. „Puteți să-mi spuneți cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Președintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt la rândul său discuția și a spus clar că aceste informări nu au avut loc. „De unde ați obținut această informație?” l-a întrebat pe Dahmer.

Acesta a admis că se pare că a existat o neînțelegere.

Congresmenii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce privește obiectivele Pentagonului și dacă acestea sunt în concordanță cu prioritățile lui Trump.

Senatorul democrat Jacky Rosen a spus că Pentagonul a făcut puține eforturi pentru a contacta Congresul în vederea discutării strategiei sale de apărare națională – un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând și care va prezenta prioritățile departamentului.

„Nu vedem niciun sentiment de urgență în relația cu Congresul. Nu vedem niciun sentiment de urgență în relația cu Congresul”, a spus repetat Rosen.

Confuzie la Pentagon

Unii oficiali ai Pentagonului au spus că ei înșiși au dificultăți de a înțelege prioritățile administrației, care în ultimele luni a ridicat în prim-plan probleme ce fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democrația în Venezuela și traficul de cocaină.

În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină asupra acestei decizii.

„Am văzut că politica biroului diferă de politica președintelui... Este ăsta un lucru bun pentru noi?”, a întrebat Scott.