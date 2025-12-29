Consiliul de Securitate al ONU a convocat o sesiune de urgență luni, în urma recunoașterii controversate de către Israel a Somalilandului, o republică autoproclamată care s-a separat de Somalia și care nu fusese recunoscută de nicio altă țară.

Într-o declarație emisă sâmbătă seara de Qatar și Iordania, 21 de țări – în principal arabe – au avertizat asupra „consecințelor grave” ale deciziei Israelului pentru „pacea și securitatea în Cornul Africii" și regiunea Mării Roșii, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Vineri, Israelul a devenit prima țară din lume care a recunoscut Somalilandul ca stat suveran și independent. Această regiune din nordul Somaliei își declarase unilateral independența în 1991. Guvernul somalez a numit decizia o „încălcare deliberată a suveranității” și o „încălcare gravă a dreptului internațional”.

Această decizie israeliană a fost luată cu doar câteva zile înainte ca Somalia să preia președinția rotativă a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Declarația condamnă, de asemenea, „încercările de a expulza cu forța poporul palestinian de pe teritoriul său”, în urma unor informațiie care fac leagătura între aeastă recunoașterea și încercările israeliene de a strămuta populația din Gaza.

Cu toate acestea, un reprezentant al Somalilandului a declarat sâmbătă la postul israelian de televiziune Channel 12 că recunoașterea de către Tel Aviv nu a avut legătură cu conflictul din Gaza.

Autoproclamata Republică Somaliland se bucură de o poziție strategică în Golful Aden și are propria monedă, pașapoarte și armată. Cu toate acestea, acest teritoriu este izolat diplomatic de la declararea unilaterală a independenței.

Sursa: Rador Radio România