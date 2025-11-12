Miniștrii de externe ai G7 se întâlnesc marți în Canada, cu Ucraina în fruntea agendei și cu speranța de a vorbi pe o singură voce în fața intransigenței Rusiei într-un moment în care negocierile sunt în impas, notează „France 24” (Franța).

Miniștrii afacerilor externe ai celor șapte țări – Germania, Marea Britanie, Canada, Franța, Italia, Japonia și Statele Unite – se întâlnesc la Niagara, la granița dintre Canada și SUA, pentru al doilea summit al anului.

La summit au fost invitați și reprezentanți din Africa de Sud, Australia, Brazilia, India, Mexic, Coreea de Sud și Arabia Saudită.

„Pentru Canada, este important să încurajeze o astfel de conversație multilaterală, mai ales acum, într-un mediu atât de volatil și complicat”, a declarat luni pentru AFP ministrul canadian de externe, Anita Anand.

Ministrul, care a spus că speră că va fi publicată o declarație finală comună, s-a abținut totuși să promită vreun progres concret în problema ucraineană.

Ucraina a fost în ultimele săptămâni ținta unor atacuri intensificate din partea Rusiei asupra infrastructurii sale energetice.

Pe plan diplomatic, negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia sunt în impas.

Prin urmare, se așteaptă ca problema finanțării nevoilor Ucrainei în următorii ani folosind active rusești înghețate să fie discutată din nou la acest summit G7.

Diplomații se întâlnesc după ce președintele Donald Trump a impus sancțiuni în octombrie celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, criticându-l pe președintele Vladimir Putin pentru refuzul său de a pune capăt conflictului.

La ultimul summit G7 din iunie, în Munții Stâncoși Canadieni, la care a participat președintele Volodimir Zelenski, liderii acestui grup de democrații industrializate majore au făcut puțin în problema ucraineană și nu au reușit să convină asupra unei poziții mai dure față de Rusia.

Tensiuni bilaterale

Toate aceste discuții ar putea fi însă din nou parazitate de tensiunile comerciale dintre Canada și Statele Unite.

Marco Rubio sosește în Canada marți după-amiază, în contextul în care relațiile dintre cei doi vecini au devenit din nou tensionate: președintele american a anunțat pe 24 octombrie că pune capăt tuturor negocierilor comerciale bilaterale dintre cele două țări.

Președintele s-a declarat furios din cauza unei reclame produse de guvernul provincial Ontario (unde are loc summitul), care îl cita pe fostul președinte Ronald Reagan vorbind despre efectele nocive ale taxelor vamale, una dintre armele economice și diplomatice preferate ale lui Donald Trump.

Dl Rubio și dna Anand au programat o întâlnire pentru miercuri, a doua și ultima zi a summitului de la Niagara.

Cu toate acestea, ministrul canadian nu intenționează să discute problema taxelor vamale cu omologul său.

„Vom avea o întâlnire și avem multe subiecte de discutat împreună privind afacerile mondiale”, a explicat ea, înainte de a adăuga: „Problema comerțului este în mâinile altor miniștri”.

Pentru americani, securitatea economică și mineralele critice, o preocupare tot mai mare pentru democrațiile industrializate, ar trebui să fie de asemenea priorități pe ordinea de zi a reuniunii de două zile.

Beijingul a stabilit un control aproape total asupra pieței de rafinare și prelucrare a diferitelor minerale - în special a pământurilor rare necesare pentru fabricarea magneților utilizați în tehnologiile avansate.

G7 a anunțat luna trecută un set inițial de proiecte comune care vizează consolidarea capacității de rafinare în afara Chinei.

Potrivit unui oficial al Departamentului de Stat, lanțurile critice de aprovizionare cu minerale vor fi „un punct de interes major”.

„Există un consens global tot mai mare în rândul multor parteneri și aliați ai noștri că securitatea economică este securitate națională și invers”, a declarat oficialul de rang înalt al Departamentului de Stat într-o conferință de presă de luni.

Sursa: Rador Radio România