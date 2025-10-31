Au aliniat cadavrele în Piața San Luca, unele sub cearșafuri galbene și albe îmbibate de sânge, majoritatea pe jumătate goi, acoperiți doar de lenjerie intimă, purtând urmele gloanțelor care le-au curmat viața criminală, în mare parte tineri.

Zeci de cadavre care, potrivit guvernatorului din Rio de Janeiro, Claudio Castro, ar trebui să servească drept avertisment, scrie „Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura Sarei Gandolfi.

Cel puțin 138 de persoane au murit în operațiunea Containment, condusă marți de poliția civilă și militară din Rio de Janeiro pentru a destructura rețeaua de trafic de droguri din două dintre cele mai populate și violente favele ale orașului. „Un succes”, a declarat Castro, membru al Partidului Liberal al fostului președinte Jair Bolsonaro, flancat de șeful poliției Felipe Curi, care a raportat 113 arestări, printre care cel puțin zece adolescenți.

Luiz Inácio Lula da Silva, care s-a declarat „îngrozit” de masacru, a avut o opinie complet diferită. Ministrul Justiției, Ricardo Lewandowski, a declarat că președintele brazilian, recent întors din Malaezia, unde a participat la summitul ASEAN și s-a întâlnit în cele din urmă cu președintele american Donald Trump, a fost „șocat” de numărul de morți și și-a exprimat surprinderea că un raid de o asemenea amploare a fost lansat fără știrea guvernului federal sau a președintelui.

Operațiunea, condusă de 2.500 de polițiști și zeci de vehicule blindate, a avut ca scop arestarea a aproximativ 70 de membri ai infamului Comando Vermelho, una dintre cele mai puternice două facțiuni criminale din Brazilia, în favelele Alemão și Penha, din partea de nord a orașului. Pentru a împiedica intrarea poliției, membrii bandelor au ordonat închiderea străzilor și au început să arunce bombe din drone. Au urmat mai multe schimburi de focuri, în care se pare că au fost împușcați civili și patru polițiști au fost uciși.

Liderul Comando-ului Vermelho, Edgar Alves Andrade, cunoscut sub numele de Doca, în vârstă de 55 de ani, principala țintă a operațiunii, a reușit să evite din nou arestarea. Cu o listă de 273 de caziere judiciare și 32 de mandate de arestare în curs de executare, Andrade este fugar de șapte ani. O recompensă de 100.000 de reali (16.000 de euro) este pe capul său.

Brutalitatea violențelor a șocat Brazilia. Avocatul Flávia Fróes, prezentă în timpul ridicării cadavrelor, a declarat că multe dintre victime aveau „răni prin împușcare în ceafă, răni prin înjunghiere în spate și răni la picioare” și a numit operațiunea poliției „cel mai mare masacru din istoria orașului Rio de Janeiro”. Organizațiile societății civile au solicitat Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului să trimită experți și personal internațional la Rio.

Mărturiile au fost dramatice. Taua Brito a spus că și-a găsit fiul în vârstă de 20 de ani cu încheieturile legate în zona împădurită care separă cele două favele. Beatriz Nolasco, o locuitoare a complexului Alemão, a declarat pentru ziarul „Folha” că trupul nepotului ei în vârstă de 19 ani, Yago Ravel Rodrigues, a fost decapitat, iar capul său atârna de ramurile unui copac. Pentru a găsi cadavrele, multe dintre ele aruncate în râu, familia a folosit datele de localizare trimise prin telefonul mobil. În cele din urmă, poliția a confiscat aproximativ 100 de puști și o jumătate de tonă de droguri.

Organizația Națiunilor Unite și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la numărul mare de victime. „Secretarul General este profund îngrijorat de numărul mare de victime”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric. Și înainte de summitul privind clima, care va avea loc săptămâna viitoare la Belém, în statul Pará, guvernul i-a asigurat pe participanți că evenimentele COP30 „vor fi în siguranță”.

