După decesul lui Navalnîi, în Rusia au fost arestați cel puțin 400 de oameni, potrivit estimărilor unor organizații pentru drepturile omului. Cei veniți să depună flori s-au îmbărbătat unii pe alții, relatează The New York Times.

Sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, oameni îndurerați au mers anume pe Centura înzăpezită a Grădinilor din Moscova, cu buchete de flori pe care să le depună la unul dintre monumentele improvizate ale lui Aleksei A. Navalnîi, un reprezentant al opoziției ruse decedat într-o colonie penitenciară cu o zi înainte.

Florile, învelite în hârtie ca să fie apărate de vântul tăios, nu au fost doar un simbol de doliu. Ele au însemnat și o formă de protest într-o țară în care până și o firavă opoziție riscă să ajungă după gratii. Iar oamenii care au depus buchete de flori la Zidul Durerii – un monument în memoria victimelor persecuțiilor politice de pe vremea lui Stalin, erau convinși că statul rus se află în spatele morții lui Navalnîi.

„El nu a murit, ci a fost ucis”, afirmă Alla, o pensionară în vârstă de 75 de ani care a refuzat să își spună numele de familie de teama unor eventuale repercusiuni.

„Teoretic, știam că vor să-l distrugă”, afirmă prietena ei, Elena, în vârstă de 77 de ani, care o ține de braț pe Alla. „Dar în momentul când asta s-a întâmplat, a fost un șoc, toată această brutalitate fără rost, absolut fără rost”. Ea a aflat ce s-a întâmplat în momentul când fiica și nepoata ei, ambele în lacrimi, au chemat-o să-i anunțe vestea.

Ambele femei s-au declarat mândre că oamenii au venit să-și arate nemulțumirea față de stat, în pofida anihilării dure a opoziției după ce președintele rus, Vladimir V. Putin, și-a lansat invazia totală asupra Ucrainei cu aproape doi ani în urmă.

Vineri, anunțând decesul lui Navalnîi, serviciul penitenciar din Rusia a declarat că el s-a simți brusc rău în timpul unei plimbări, iar cauzele „sunt cercetate”. Un avocat al lui Navalnîi a precizat că trupul a fost supus unei „autopsii suplimentare” pentru a se determina cauzele morții, iar rezultatele vor fi anunțate săptămâna viitoare.

Câteva dintre persoanele prezente la adunările de doliu au plătit pentru asta. Potrivit unui anunț al organizației pentru drepturile omului OVD-Info, în Rusia au fost arestați el puțin 400 de oameni începând de vineri, după anunțul morții lui Navalnîi. Printre ei s-a numărat și un preot, părintele Grigori Mihnov–Vaitenko, care urma să oficieze o slujbă pentru Navalnîi în Sankt Petersburg.

Este cel mai semnificativ număr de arestări începând din septembrie 2022, după protestele împotriva mobilizării generale pentru războiul din Ucraina.

„Încearcă să ne sperie atât de mult, încât e imposibil să mai trăiești”, afirmă Elena, care s-a declarat totodată îngrijorată de soarta sutelor de deținuți politici din Rusia.

Teama l-a împiedicat pe Andrei, un elev în vârstă de 17 ani, să cumpere flori, dar a dorit să vină ca să vadă ce se întâmplă. El s-a enervat când un trecător și-a bătut joc de oamenii îndoliați, contestând testamentul lui Navalnîi.

„Ce a făcut el pentru țara noastră ca să merite rugăciuni și doliu?”, întreabă Serghei, un pensionar care și el și-a spus doar numele mic.„Cum rămâne cu votul inteligent?”, a îndrăznit să întrebe Andrei, referindu-se la un sistem promovat de echipa lui Navalnîi în 2018, sistem care îi încuraja pe alegători să sprijine un singur candidat al opoziției, sperând ca acesta să-i depășească pe susținătorii lui Putin.

„Era un om de nimic, o marionetă a Occidentului”, a ripostat Serghei.

În timp ce vorbeau, zeci de polițiști țineau locul sub observației și intrau în vorbă cu oamenii care se îndreptau spre locul respectiv, iar un alt grup, din partea poliției de intervenție, era mobilizat în apropierea unor dube aflate la jumătatea distanței. Zidul Durerii, din centrul Moscovei, se află pe Bulevardul Saharov, care poartă numele lui Andrei Saharov, fizicianul laureat al Premiului Nobel care a fost condamnat la 12 ani de domiciliu forțat în Gorki, un oraș acum cunoscut sub numele de Nijnii Novgorod.

Guvernul a folosit acest loc pentru a restrânge protestele, făcându-l singurul loc permis în cazul în care niște proteste ar fi necesitat o ripostă. Navalnîi se adresa deseori demonstranților din acel loc.

Pentru Olia, în vârstă de 39 de ani, mulțimea de flori și de lumânări a fost un semnal rar, dar prețios care îi arată că nu doar ea dorește o Rusie democratică și liberă, fără război.

„În asemenea vremuri, e important să vezi că există și oameni care gândesc ca mine”, afirmă ea după ce a depus un buchet de trandafiri la Zidul Durerii. Ea a spus că, mai înainte, a depus flori și la Solovețki, un alt monument ridicat în memoria victimelor represiunilor politice, peste drum de sediul FSB, succesorul fostului KGB.„Și e rușinos să constați că, într-un timp scurt, oamenii vin și se duc, astfel încât nu-i poți vedea pe toți care se perindă în cursul zilei”, mai spune ea. „Dar poți vedea florile”.

Practic, protestele sunt interzise în Rusia, iar arestările din ultimele două zile dovedesc amploarea cu care autoritățile sunt pregătite să riposteze ca să înăbușe orice semn de mânie sau de doliu.„Un cetățean responsabil, care își iubește țara, care a fost silit să plece sau care încearcă să plece până în ultima clipă, nu dispune decât de o singură armă – o lumânare în semn de omagiu”, scria Andrei Kolesnikov, un comentator din Moscova într-un articol de opinie pe care speră să-l publice în curând, numind-o „ultima armă a unei persoane sau a unui cetățean civilizat, nicidecum un sălbatic”.

Vineri, au început să circule videoclipuri în care apar bărbați cu fețele acoperite, îndepărtând florile de pe Stânca lui Solovețki, demersul fiind considerat un semn care dovedește că autoritățile nu vor ca amploare manifestărilor de durere să devină publică.Totuși, în general, la Moscova viața a decurs normal, restaurantele și complexele comerciale fiind pline de lume. Iar sâmbătă, veștile despre moartea lui Navalnîi, despre pelerinajele improvizate și despre arestări au lipsit în general din programele de știri.

În schimb, canalele televiziunii de stat, Rossia 24 și Rossia-1 au discutat despre Conferința de Securitate de la München și despre cucerirea de către Rusia a localității Avdiivka din Ucraina, prezentând și Expoziția și Forumul Internațional al Rusiei – un eveniment patriotic care evidențiază produsele alimentare, tehnologia și cultura fiecărei regiuni din țară.

În programul său de știri, Canalul 1 al televiziunii de stat l-a pomenit pe Navalnîi doar de trei ori, de fiecare dată, câte circa 30 de secunde, fără să menționeze că el ar fi fost un politician și fără să prezinte motivul oficial al detenției sale.

Dar pentru mulți dintre cei adunați la Moscova, amintirea protestului va fi de neșters.

„Într-o zi, s-ar putea ca lucrurile la care asistăm noi acum să intre în manualele de istorie”, șoptește elevul Andrei după ce lui și unui jurnalist de la The New York Times poliția le-a cerut să părăsească locul. Privind șirul constant de oameni cu flori în mână și aflat sub presiunile crescânde ale unui polițist care îi cere să plece, el s-a retras într-un pasaj subteran cu o ultimă dorință.

„Vă rog să nu uitați că mai sunt încă mulți oameni buni în țara asta”, a spus el.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA