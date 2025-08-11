Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA, citată de Agerpres.

Conform unei hotărâri de guvern din 8 august, de măsură beneficiază deținătorii tuturor tipurilor de pașapoarte emise de Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Măsura luată în cadrul programului vietnamez de promovare și dezvoltare a turismului este valabilă până în 14 august 2028.

O altă decizie guvernamentală introduce o scutire de vize pe termen limitat pentru cetățenii străini din categorii speciale, a căror prezență este considerată benefică pentru Vietnam, printre care oaspeți ai conducerii țării, oameni de știință, experți, profesori universitari, ingineri, specialiști în tehnologia digitală, investitori, șefi ai unor corporații de talie mondială, personalități culturale, artistice, sportive și din turism, consuli onorifici ai Vietnamului din alte țări.

Astfel de invitații pot fi trimise de secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, de președintele țării, de președintele Adunării Naționale, premier, alți lideri ai unor structuri de partid și de stat, șefi ai unor organizații de masă, președintele Curții Supreme, procurorul general, auditorul general al statului, miniștri și oficiali de rang similar, conducători de nivel provincial și municipal; de asemenea, vor putea invita oaspeți fără vize unele institute de cercetare, universități și întreprinderi mari de pe o listă aprobată de ministere și alte organizații similare, de agenții guvernamentale sau direct de guvernul de la Hanoi.

În scopuri diplomatice sau socioeconomice, vor putea intra în Vietnam fără vize și alte persoane declarate eligibile de ministerul securității publice.