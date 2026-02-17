„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.

Declarația a fost făcută, luni, la Budapesta, de secretarul de stat american Marco Rubio, la o conferință de presă susținută alături de Viktor Orbán, notează MTI (Ungaria).

Potrivit acestuia, faptul că relațiile bilaterale sunt acum cât se poate de puternice se manifestă nu doar prin retorică, ci și prin acțiuni. Nu este adevărat că Ungaria este izolată, tot mai multe companii americane doresc să investească aici, datorită conducerii puternice din Ungaria care protejează investițiile, ba mai mult, și reglementările sunt competitive, a subliniat Marco Rubio

Pentru președintele Trump este foarte important succesul lui Viktor Orbán și datorită relației lor personale excepțional de bune, dacă premierul ungar ar întâmpina dificultăți în viitor, președintele SUA este gata să-i ofere ajutor, a mai precizat secretarul de stat american.

Sursa: Rador Radio România