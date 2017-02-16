Oficialii ruși au indicat în 2019 că Kremlinul ar fi dispus să renunțe la sprijinul acordat lui Nicolás Maduro în Venezuela în schimbul Ucrainei, potrivit Fionei Hill, consilieră a președintelui Donald Trump la acea vreme.

Rușii au lansat în repetate rânduri ideea unui "aranjament foarte ciudat între Venezuela și Ucraina", a declarat Hill în timpul unei audieri în Congres în 2019. Comentariile ei au apărut din nou săptămâna aceasta și au fost distribuite pe rețelele de socializare după operațiunea secretă a SUA de capturare a lui Maduro.

Hill a spus că Rusia a promovat ideea prin articole din mass-media rusă care făceau referire la Doctrina Monroe - un principiu din secolul al XIX-lea prin care SUA se opunea amestecului european în emisfera vestică și, în schimb, accepta să nu se implice în afacerile europene. Aceasta a fost invocată de Trump pentru a justifica intervenția SUA în Venezuela.

Chiar dacă oficialii ruși nu au făcut niciodată o ofertă formală, ambasadorul de atunci al Moscovei în Statele Unite, Anatoli Antonov, a sugerat de mai multe ori că Rusia era dispusă să permită Statelor Unite să acționeze așa cum doreau în Venezuela, dacă SUA făceau același lucru pentru Rusia în Europa, a declarat Hill pentru Associated Press săptămâna aceasta.

SUA nu au fost interesate atunci de o astfel de înțelegere.

Trump a trimis-o pe Hill - pe atunci consilierul său principal pentru Rusia și Europa - la Moscova în aprilie 2019 pentru a transmite acest mesaj. Ea a spus că le-a transmis oficialilor ruși că "nu e nicio legătură între situațiile din Ucraina și Venezuela".

La acea vreme, a spus ea, Casa Albă era aliniată cu aliații în recunoașterea liderului opoziției venezuelene, Juan Guaido, ca președinte interimar al țării.

Șapte ani mai târziu, situația este diferită.

După înlăturarea lui Maduro, SUA au declarat că acum vor "conduce" Venezuela. Trump și-a reînnoit, de asemenea, amenințarea de a prelua Groenlanda - un teritoriu autonom al Danemarcei și parte a NATO - și a amenințat că va lua măsuri militare împotriva Columbiei pentru facilitarea vânzării de cocaină la nivel global.

Kremlinul va fi "încântat" de ideea ca țările mari - precum Rusia, Statele Unite și China - să obțină sfere de influență, deoarece acest lucru dovedește că "puterea face dreptate", a spus Hill.

Acțiunile lui Trump în Venezuela îngreunează condamnarea de către aliații Kievului a planurilor Rusiei asupra Ucrainei ca fiind "ilegitime", deoarece "tocmai am avut o situație în care SUA au preluat - sau cel puțin au decapitat guvernul unei alte țări - folosind ficțiunea", a declarat Hill pentru AP.

Administrația Trump a descris raidul său din Venezuela ca fiind o operațiune de aplicare a legii și a insistat că a fost legală capturarea lui Maduro.



Ministerul rus de Externe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii după declarațiile Fionei Hill.

Președintele rus Vladimir Putin nu a comentat operațiunea militară de înlăturare a lui Maduro, dar Ministerul de Externe a condamnat "agresiunea" SUA.

