Mai mulți copii ucraineni răpiți de forțele rusești au fost transferați cu forța în Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial ucrainean în fața Congresului SUA, notează „Euronews” (Italia).

Katerina Rașevska, expert juridic în cadrul Centrului Regional Ucrainean pentru Drepturile Omului, a dezvăluit că au fost înregistrate cel puțin două cazuri de minori ucraineni deportați de la Moscova în Coreea de Nord. Funcționarul ucrainean a vorbit în fața unei subcomisii a Congresului care se ocupă de problema copiilor răpiți de Rusia, așa cum este cazul și la Vatican.

În timpul audierii, Rașevska a declarat că „Mișa, în vârstă de 12 ani, din regiunea ocupată Donețk, și Liza, în vârstă de 16 ani, din regiunea ocupată Simferopol (în Crimeea), au fost trimise în tabăra Songdowon din Coreea de Nord, la 9.000 de kilometri de casa lor”.

„Acolo, copiii au fost învățați «să distrugă militariștii japonezi» și au întâlnit veterani coreeni care, în 1968, au atacat nava Pueblo a Marinei SUA, ucigând și rănind nouă soldați americani”, a adăugat expertul ucrainean.

De la invazia Rusiei în Ucraina la începutul anului 2022, Phenianul a oferit sprijin Moscovei, inclusiv arme și trupe. Anul trecut, Coreea de Nord a trimis până la 12.000 de soldați în Rusia pentru a-și consolida trupele.

Până în prezent, Kievul a repatriat aproximativ 1.800 de copii dintre cei peste 19.500 răpiți de Rusia de la invazie. Aceste cifre reprezintă copiii pentru care sunt disponibile informații detaliate, inclusiv locul lor de reședință în Ucraina și locația în Rusia. Numărul real este probabil mult mai mare.

În fața Congresului Statelor Unite, Nathaniel Raymond, director executiv al Laboratorului de Cercetare Umanitară Yale (HRL), a declarat că cel puțin 35.000 de copii ucraineni, cu vârste cuprinse între 8 luni și 17 ani la momentul capturării, au fost implicați și se află temporar sau permanent în custodia Rusiei.

Potrivit lui Raymond, mulți dintre ei au fost duși în lagăre din teritoriile ocupate temporar din Ucraina și Rusia, unde au fost supuși așa-numitei „reeducări patriotice”, care include interdicția de a vorbi ucraineană și „li se predă o versiune alternativă a istoriei, în care națiunea ucraineană și cultura sa nu există”.

În septembrie, HRL a concluzionat că există peste 210 unități în care copiii sunt îndoctrinați, mulți dintre ei antrenați militar și ținuți în izolare.

În mărturia sa, Raymond a adăugat că repatrierea tuturor copiilor ucraineni răpiți ar trebui să fie „o condiție prealabilă pentru orice soluție negociată la acest război”.

Comisarul rus pentru Drepturile Copilului, Maria Lvova-Belova, a declarat anterior că Rusia „a acceptat” 700.000 de copii ucraineni între februarie 2022 și iulie 2023.

Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele Lvova-Belova și al președintelui rus Vladimir Putin în acest caz.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat miercuri o rezoluție care solicită returnarea tuturor copiilor ucraineni deportați ilegal de Rusia.

Un total de 91 de țări, inclusiv Statele Unite, au votat în favoarea rezoluției, în timp ce 12, inclusiv Rusia, Belarus și Iran, au votat împotrivă.

Rezoluția solicită Moscovei să returneze toți copiii ucraineni strămutați cu forța sau deportați din 2014 și să prevină alte deportări, separări de familii, schimbări de cetățenie, adopții, plasament familial și îndoctrinare ideologică. „Nu va exista pace justă în Ucraina fără returnarea necondiționată a copiilor ucraineni. Această rezoluție nu este despre politică. Este despre umanitate”, a declarat ministrul adjunct de Externe al Kievului, Mariana Betsa, în timpul dezbaterii de la Adunarea Generală a ONU.

