Un purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că Rusia va riposta pe măsură dacă președintele Donald Trump aprobă livrarea unor rachete Tomahawk către Ucraina – o decizie care ar pune Moscova pe linia de tragere a forțelor Kievului.

Potrivit „Newsweek” (SUA), joi, Dmitri Peskov a făcut un scurt comentariu pe această temă, cu ocazia obișnuitei sale conferințe de presă, după cum relatează agenția rusă de presă TASS.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut lui Trump să trimită niște rachete de croazieră de tip Tomahawk cu rază lungă de acțiune, iar acesta examinează cererea, având în vedere că eforturile sale, în privința unor tratative de pace în acest război, s-au soldat cu slabe rezultate.

Rusia sub presiune

Zelenski și aliații Ucrainei doresc ca SUA să-și sporească presiunile asupra Rusiei și să o convingă să ajungă la pace prin sancțiuni mai dure și printr-un armament perfecționat, destinat forțelor Kievului.

Dar tensiunile dintre Moscova și NATO pe tema războiului sunt deja într-o creștere rapidă, sporindu-se astfel riscul unei ciocniri directe între cele două părți, ambele posesoare de armament nuclear.

Aliații occidentali acuză Moscova că lansează un "război voalat” împotriva lor, un exemplu fiind recentele încălcări ale spațiului aerian de către avioanele rusești. Kremlinul a afirmat că NATO ar fi „în război” cu Rusia prin sprijinul material acordat Ucrainei.

Rachetele Tomahawk, un joc calculat

Peskov a menționat totodată relatările din presă pe tema schimbului de informații dintre SUA și Ucraina, potrivit cărora ar putea fi permise niște atacuri adânci pe teritoriul Rusie, el afirmând că asemenea informații nu apar din neant, după cum relatează agenția de stat RIA. El a spus că Statele Unite și NATO au transmis informații Ucrainei în mod constant.

Rachetele Tomahawk ar permite forțelor Ucrainei să atace obiective militare aflate pe teritoriul Rusiei, cum ar fi bazele aeriene și fabricile de armament. Dar livrările de rachete Tomahawk către Kiev ar agrava un conflict pentru care Trump luptă să-i pună capăt, riscând totodată să provoace o reacție în lanț, care, într-un final, ar duce la un război direct între Rusia și NATO.

Va fi o miză calculată și menită să exercite presiuni asupra Rusiei, convingând-o până la urmă să pună capăt războiului, dar, în cazul unui recul, această miză ar putea avea consecințe dezastruoase.

Într-un interviu transmis vineri pe canalul Fox News, vicepreședintele JD Vance a spus că Administrația Trump examinează cererea lui Zelenski pe tema rachetelor.

„Este un lucru asupra căruia președintele va fi cel care va lua decizia finală. Știu că examinăm această cerere. Examinăm totodată și alte câteva cereri”, a spus Vance.

Pacea s-ar baza pe două probleme

Un acord de pace în Ucraina este blocat din cauza a două probleme-cheie: împărțirea teritoriului și viitoarea arhitectură a securității ucrainene.

Rusia dorește o recunoaștere oficială a teritoriilor ucrainene cucerite în timpul invaziei – pretenție pe care Kievul și aliații europeni au refuzat s-o accepte.

Moscova a mai spus și că, după încheierea războiului, nu va accepta în teritoriu niște trupe de menținere a păcii din partea aliaților NATO, afirmând totodată că ambițiile Kievului de a se alătura alianței conduse de SUA sunt, practic, „principala cauză” a invaziei lansate de ea.

Ucraina afirmă că, în calitate de stat suveran, deciziile pe teme de securitate îi aparțin exclusiv, iar Rusia nu are niciun cuvânt de spus. Kievul mai susține că, potrivit Constituției, e obligat să nu cedeze niciun teritoriu.

Sursa: Rador Radio România