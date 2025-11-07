Putin anunță pregătiri pentru „teste nucleare complete” și ordonă agențiilor să elaboreze propuneri, avertizând că Rusia va răspunde dacă SUA reiau testele. Poligon: Novaia Zemlia, după anularea ratificării CTBT, relatează „Il Messaggero” (Italia).

Putin a anunțat începerea pregătirilor pentru „teste nucleare complete”. Președintele rus a avertizat că Rusia va lua „măsuri de răspuns adecvate”, dacă Statele Unite vor relua testele nucleare și a instruit agențiile guvernamentale și de securitate să elaboreze propuneri „privind posibila inițiere a lucrărilor de pregătire pentru testele cu arme nucleare”, dacă SUA vor continua în această direcție.

Formal, sunt încă în faza de „studiu” privind modul de desfășurare a acestora și ce ar trebui să facă guvernul, iar decizia va fi luată la nivelul Consiliului de Securitate, care evident că va da undă verde.

Putin are nevoie ca acesta din urmă ca să poată trage la răspundere în mod formal întreaga elită rusă. Intenția Moscovei de a efectua teste nucleare reale a devenit clară în noiembrie 2023, când și-a retras ratificarea Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare din 1996.

Pregătirile la scară largă pentru astfel de teste vor fi început cel mai probabil în 2023 și ar putea fi efectuate într-un amplasament special de pe insula Novaia Zemlia. Acesta a fost folosit în acest scop din 1955 până în 1990. Acolo au fost efectuate un total de 132 de explozii nucleare, dintre care 42 au fost subterane, mai puțin dăunătoare pentru mediu, în timp ce toate celelalte au avut loc în atmosferă și sub apă. Unul dintre acestea a fost testul așa-numitei „bombe a țarului”, echivalând cu 58 de milioane de tone de explozibil, care a fost cea mai mare armă termonucleară detonată vreodată în lume.

Dacă Federația Rusă ar efectua o explozie nucleară subterană, aceasta nu ar avea un impact mediatic prea mare, deoarece întreaga „imagine” s-ar reduce la o tremurătură a camerei de luat vederi. Un exemplu sunt ultimele teste nucleare americane din 1992. Desigur, este posibil să nu fie îngropată încărcătura nucleară suficient de adânc. Dar chiar și atunci, aceasta nu ar face decât să erodeze Pământul. Sau ar putea fi o explozie nucleară atmosferică, prima de după 1980. Atunci, acum 45 de ani, China a detonat o încărcătură nucleară la poligonul de testare Lobnor. O opțiune de mijloc ar putea fi o explozie nucleară subacvatică, care ar permite obținerea unor imagini spectaculoase, eliberând în același timp cantități limitate de produse radioactive în aer. De asemenea, merită clarificat faptul că în marea majoritate a tuturor testelor nucleare, încărcătura în sine a fost testată separat de sistemul de lansare. La urma urmei, acestea au fost teste pentru soluții tehnice, măsurători și experimente științifice.

Declarațiile lui Trump privind reluarea testelor americane au fost examinate la o reuniune a Consiliului de Securitate Națională de la Moscova prezidată de Putin. Incertitudinea apărută cu privire la adevăratele intenții ale magnatului pare a fi cel mai periculos aspect. Într-atât încât ministrul Apărării, Andrei Belousov, a declarat că el consideră oportun „să înceapă imediat pregătirile” pentru posibile teste, care ar putea fi organizate „în scurt timp” pe arhipelagul arctic Novaia Zemlia, deja folosit pentru explozii în timpul erei sovietice. Moscova nu a mai efectuat astfel de teste din 1990, cu un an înainte de dizolvarea URSS. Dar Putin a declarat că nu are nicio intenție de a ridica moratoriul deocamdată. Rusia, a subliniat președintele, „a respectat întotdeauna cu strictețe și continuă să își respecte angajamentele asumate în temeiul Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare și nu avem în plan să ne retragem din aceste angajamente”. „Cu toate acestea”, a adăugat el, „așa cum am spus în discursul meu adresat Adunării Federale din 2023, dacă Statele Unite sau alte state parte la Tratat efectuează astfel de teste, Rusia va trebui de asemenea să ia măsuri de răspuns adecvate”. Prin urmare, Putin a anunțat că le-a ordonat membrilor guvernului și serviciilor secrete „să adune informații” despre mișcările americane și să „prezinte propuneri stabilite” privind posibilele pregătiri pentru teste.