Președintele Trump a făcut anunțul duminică, afirmând că se vor face concesii în privința teritoriului și a centralelor energetice, scrie „The Washington Post” (SUA).

Luni, Kremlinul a confirmat că președintele Dinald Trump și liderul rus, Vladimir Putin, urmează ca, marți, să discute la telefon despre sfârșitul războiului din Ucraina, Statele Unite căutând să obțină acordul Moscovei în privința propunerii pe tema unui armistițiu de 30 de zile.

Trump a fost primul care a făcut anunțul duminică, el afirmând că există mari șanse să se ajungă la un acord. „Cred că ne descurcăm destul de bine cu Rusia”, le-a declarat el reporterilor prezenți la bordul avionului prezidențial Air Force One. „Vom vedea dacă, până marți, vom mai avea ceva de anunțat”.

Întrebat despre concesiile pe care Rusia le-ar putea face în eventualitatea unui acord, Trump a spus că s-a discutat deja despre domeniile disputabile, respectiv, cele legate de teritoriu și de centralele energetice. „Vom discuta despre teritoriu. Vom discuta despre centralele energetice”, a spus el. „Cred că o bună parte din toate astea s-a discutat pe larg de către ambele părți, respectiv, Ucraina și Rusia”.

Luni, Kremlinul a confirmat că se fac pregătiri în vederea convorbirii telefonice, dar a refuzat să dezvăuie cu exactitate subiectele în discuție.

Săptămâna trecută, oficialii americani au spus că „mingea se află acum în terenul Rusiei”, după ce Ucraina a acceptat armistițiul. Până acum, Putin a refuzat să accepte întrutotul propunerea SUA, invocând niște nuanțe care necesită „cercetări amănunțite”, având în vedere că trupele sale caută să le evacueze pe cele ucrainene din Kursk, o regiune din sud-vestul Rusiei, lipsind astfel Kievul de un important atu în cadrul negocierilor.

Joia trecută, Putin a spus că Rusia ar accepta un armistițiu numai dacă demersul ar duce la o pace pe termen lung, el făcând aluzie la niște condiții cum ar fi interdicția impusă Ucrainei de a primi ajutor militar american sau mobilizarea unor noi forțe. El a exprimat totodată îndoieli în privința modului în care armistițiul ar fi respectat.

Rusia a pus insistent niște condiții maxime, condiții pe care Ucraina le consideră inacceptabile. În iunie, Putin a spus că Rusia își va înceta imediat ostilitățile dacă Ucraina renunță la patru regiuni din sud-est pe care trupele rusești le ocupă parțial și dacă renunță la planurile de aderare la NATO.

Rusia a respins totodată propunerea țărilor occidentale legată de mobilizarea în Ucraina a unor forțe străine de menținere a păcii care să garanteze securitatea pe termen lung.

Nu se știe ce asigurări de securitate va primi Ucraina ca să se poată apăra în fața unor viitoare atacuri și nici dacă Putin îi va face lui Trump vreo concesie mai substanțială.

Duminică, Steve Witkoff, emisarul președintelui Donald Trump, a declarat că ultima sa întrevedere avută cu Putin a fost „pozitivă” și că diferendele dintre oficialii ruși și ucraineni par să se fi „diminuat”.

„Ieri, am stat toată ziua cu președintele. Am să stau și astăzi”, a spus Witkoff, referindu-se la Trump, în emisiunea „State of the Union” („Starea națiunii”) de la CNN. „Stăm de vorbă cu el, discutând cum am putea să ne apropiem și mai mult”.

Întrebat dacă Putin este impedimentul în acordul de pace, Witkoff a spus: „Nu vreau să pun vorbe în gura lui Putin, dar eu cred că el a dat de înțeles că acceptă concepția președintelui Trump. Președintele Trump dorește ca toate astea să ia sfârșit”.

Witkoff a mai spus că nu este în dezacord cu afirmațiile lui Trump potrivit cărora un acord de pace ar putea fi încheiat peste câteva săptămâni. „Este o situație extremă, foarte complicată”, a spus Witkoff. „Și totuși, noi creăm o punte între disensiunile dintre cele două părți”.

La scurt timp, în aceeași emisiune televizată, senatorul Mike Rounds (un republican din Dakota de Sud) s-a arătat ceva mai prudent. „Timpul ne va arăta dacă Putin ne înșeală”, a spus Rounds.

Rounds a mai subliniat că Putin a fost cel care a început războiul și el este agresorul. Dacă Putin se răzgândește și recunoaște tot prăpădul pe care războiul său l-a făcut asupra economiei și armatei sale, atunci s-ar putea să existe un drum înainte atâta vreme cât acolo va fi o „pace de întărit”, a mai adăugat Rounds.

„Oricare ar fi acordurile la care am ajunge, ele trebuie să poată fi respectate sau nu se vor dovedi eficiente atunci când tratăm cu Putin”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România