O nouă amenințare la adresa Ucrainei: Rusia finalizează producția în masă a unor bombe sovietice modernizate, acum autopropulsate și capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 200 de kilometri, notează „La Razon” (Spania).

Rusia a deschis o nouă breșă tehnologică în conflictul din Ucraina, dezvoltând bombe ghidate a căror rază de acțiune amenință să depășească cu mult capacitățile defensive ale Kievului. În timp ce rachetele ucrainene de alunecare abia ating 60 de kilometri, Moscova testează deja arme capabile să lovească ținte la distanțe de până la 200 de kilometri. Această asimetrie reprezintă o provocare semnificativă pentru armata ucraineană, care ar fi nevoită să își mute centrele de comandă și logistică departe de liniile frontului. Această nouă capacitate ofensivă rusă agravează situația militară deja complexă a țării, într-un moment cheie în care Ucraina se confruntă cu ceea ce ar putea fi cel mai rău an al său în conflict.

Mai exact, Kremlinul promovează un program de modernizare a vastului său arsenal din epoca sovietică, transformând bombe vechi în rachete de precizie cu rază lungă de acțiune. Obiectivul strategic este clar: depășirea barierelor antiaeriene ucrainene pentru a lovi țintele din ariergardă cu o eficacitate și de la o distanță nemaivăzute până acum cu acest tip de muniție. Se pare că producția în masă a acestor arme modificate este deja în curs de desfășurare. Dezvoltarea acestei arme este un exemplu al tipului de amenințare care a determinat alte națiuni europene, precum Germania, să încerce acum să achiziționeze propriile rachete cu rază lungă de acțiune.

De fapt, această evoluție nu este o simplă speculație, așa cum a fost confirmată de serviciile de informații ale apărării ucrainene. Rapoartele acestora avertizează că forțele rusești sunt în plin proces de testare a mai multor muniții aeriene experimentale. Printre acestea se numără racheta Grom-E1, cu o rază de acțiune dovedită de 120 de kilometri, și o nouă versiune a cunoscutului său kit de ghidare UMPK, a cărui dezvoltare provoacă cea mai mare îngrijorare la Kiev, potrivit United24media.

În esență, inovația rusească constă în adăugarea unui sistem de propulsie la ceea ce anterior era o simplă bombă de planare. Această schimbare transformă complet arma, care trece de la a se baza pe altitudinea și viteza aeronavei de lansare la a deveni un proiectil autopropulsat. Această capacitate nu numai că îi multiplică raza de acțiune, dar permite și avioanelor de vânătoare-bombardament rusești să lanseze de la o distanță sigură, dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene ucrainene desfășurate pe liniile frontului. Această conversie a armelor convenționale în proiectile de precizie face parte din tendința crescândă către muniții inteligente, capabile să modifice semnificativ câmpul de luptă.

De asemenea, pentru a realiza această modernizare, inginerii ruși iau în considerare două opțiuni. Una ar implica utilizarea unor motoare turboreactoare, posibil de origine chineză, deși cealaltă pare a fi opțiunea cea mai plauzibilă. Totul indică faptul că Moscova va opta pentru rachete cu combustibil solid, o soluție mai simplă și mai ieftină, care ar facilita producția la scară largă, un factor decisiv pentru efortul de război al Kremlinului.

Sursa: Rador Radio România