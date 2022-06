Exclusă de pe platforma de plăți internaționale Swift în martie, Rusia a anunțat dezvoltarea unei soluții de înlocuire bazată pe blockchain. Un proiect considerat absolut credibil și viabil de un fost angajat al Swift.

Sancționată, izolată și pusă cu spatele la zid a doua zi după lansarea războiului în Ucraina, Rusia continuă să multiplice stratagemele pentru a-și menține direcția. Ea a anunțat crearea unui sistem paralel celui al platformei Swift, de la care multe bănci rusești sunt excluse din martie, pentru a garanta plăți internaționale securizate.

Soluția? Blockchain. Conglomeratul de apărare public rusesc Rostec a anunțat crearea, în colaborare cu Institutul de sisteme software din Novosibirsk (ISLN), a lanțului de blocuri CELLS. "Țările străine vor putea astfel să continue să plătească importurile provenind din Rusia în moneda lor", cu o capacitate mergând "până la 100.000 de tranzacții pe secundă, cu un potențial de creștere suplimentar al debitului", afirmă Rostec.

O soluție absolut credibilă



Este un blockchain într-adevăr o soluție viabilă pentru a înlocui Swift ? "E absolut credibil", lămurește din start André Casterman, care a lucrat timp de 24 de ani pentru Swift. În opinia lui, cea mai mare diferență se situează în primul rând la nivelul abordării. "Swift este o platformă centralizată, în vreme ce blockchain se bazează, dimpotrivă, pe un sistem descentralizat: programele funcționează la fiecare participant. Dar organismele de reglementare și băncile centrale înțeleg din ce în ce mai mult această tehnologie și lucrează la ea. Nu este deci surprinzător să vezi Banca Centrală a Rusiei orientându-se spre ea".

Foarte adesea asociată cu criptomonedele, tehnologia blockchain nu este totuși rezervată exclusiv acestui sector. "Blockchain este a treia generație de Internet. Permite schimbul de valori, nu numai de informație", adaugă el. O manevră care are de ce să aducă zâmbete la conducerea Rusiei, în situația în care țara era una din cele mai reticente la criptomonede și la tehnologiile asociate lor înainte de izbucnirea războiului. Dar dacă abordarea și tehnologia diferă de Swift, garanțiile ar trebui totuși să fie aceleași. "Securitatea blockchain este de asemenea foarte mare. Prin aspectul său descentralizat, este mai greu de piratat. Este și mai puțin costisitor de apărat decat cele trei fortărețe centralizate ale Swift".



Cine va accepta să-l utilizeze?



CELLS ar fi deci o soluție viabilă. Dar rămâne de văzut dacă partenerii Moscovei vor fi dispuși s-o utilizeze. "Cred că o vor face. Dacă vor să facă afaceri cu Rusia, nu vor avea de ales", analizează André Casterman, care amintește că Rusia nu este prima țară în această situație. China a dezvoltat de asemenea propria platformă de plăți internaționale în paralel. "Ne îndreptăm spre un model cu mai multe sisteme care vor fi utilizate în paralel: Swift, cel al Rusiei, cel al Chinei etc".

Această înmulțire a sistemelor nu reprezintă un risc pentru Swift, estimează interlocutorul nostru. "Swift se distinge în continuare prin rolul său de terț de încredere. În caz de dezacord între două bănci la o plată, platforma face oficiul de mediator neutru. În sistemul rusesc, în caz de dezacord, va fi mai complicat pentru o bancă mică să se facă auzită față de un organism de dimensiunea Băncii centrale a Rusiei".

Să nu uităm că Swift rămâne, oricum, platforma cea mai larg răspândită. "Ea are în continuare această capacitate de a reuni toate băncile”. Noile sisteme care apar vizează nișe și coridoare: Statele Unite/Mexic, intra-european etc. Swift nu are acces la toată piața, dar rămâne la vârf. Nu o văd dispărând sau fiind înlocuită".



Fără cale de întoarcere pentru Rusia



Fără a dispărea, Swift vede totuși înmulțindu-se în jur soluții suplimentare. Și dinamica și fragmentarea ar putea continua pe viitor. "La crearea sa în anii 1970, Swift era singura soluție pentru băncile mondiale. Nu mai este cazul astăzi: ea devine opacă, costisitoare și tensiunile geografice forțează țările excluse să inoveze", mai spune André Casterman.

Dovadă este Rusia. Puternic afectată de excluderea sa la început, ea e pe cale să cadă în picioare. "Dacă tăiați Wi-fi-ul de acasă, copiii vor fi pierduți până în momentul în care vor descoperi 4G", exemplifică el. "Crizele determină inovațiile. Țări ca Rusia se vor ocupa de acum înainte de propriile afaceri cu propriul lor sistem. Pentru ele nu văd cale de întoarcere în cadrul Swift pe viitor".

sursa: RADOR