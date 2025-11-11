Moscova își mărește prezența militară în Peninsula Kola, China deschide o „autostradă polară”, iar SUA cumpără spărgătoare de gheață, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Chemei Lizarralde.

Europa cheltuiește pentru apărare mai mult ca niciodată. Toate țările, dar în special cele orientate spre est, își consolidează forțele armate. În națiunile cu ochii pe Rusia lui Putin, de la Polonia la Finlanda, republicile baltice și chiar Germania, s-a instalat un climat care amintește de Războiul Rece. Însă, acest război al amenințărilor, această tensiune, prinde contur, de fapt, în Arctica.

Norvegia și-a exprimat această îngrijorare acum câteva zile. Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a avertizat la sfârșitul lunii octombrie că Rusia stochează arme în Arctica, unde și-a concentrat o parte din arsenalul nuclear, pentru a purta război împotriva NATO. Sandvik a afirmat că țara sa a descoperit că Moscova și-a sporit prezența militară în Peninsula Kola.

Această militarizare rusească în Arctica este aceeași denunțată de Alianța Atlantică miercurea trecută, referindu-se și la China, un aliat al Moscovei, pentru prezența sa tot mai mare în regiune. Potrivit președintelui Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, Arctica a devenit „o nouă frontieră” între blocuri, un loc unde „se întâmplă multe lucruri”.

Dragone, la fel ca Norvegia, se referă la Kola. „Rusia construiește infrastructură în Peninsula Kola. Submarine rusești, precum și avioane și bombardiere rusești, survolează Arctica”, avertizează acest ofițer NATO de rang înalt. De fapt, recent, „NATO a început să-și reajusteze postura strategică pentru a aborda provocări noi și tot mai mari”, spune Giustiniano Cesare Vasey de la Finabel (o asociație care contribuie la îmbunătățirea interoperabilității forțelor armate din 24 de țări europene).

Rusia controlează aproape jumătate din teritoriul arctic și o mare parte din linia sa de coastă. Acum, și-a extins progresiv prezența militară și economică în regiune. Operează mai multe baze arctice decât orice altă țară și deține cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume, inclusiv mai multe nave cu propulsie nucleară.

Televiziunea publică poloneză relatează că, în puțin peste un an, submarinele nucleare rusești au efectuat exerciții de lansare a rachetelor de croazieră în apropierea Norvegiei, Finlandei și Suediei. În plus, forțele rusești și chineze au efectuat zboruri comune de bombardament și patrule navale în apropierea Alaskăi. Au fost raportate incidente hibride, inclusiv presupuse tăieri de cabluri submarine și incidente legate de drone.

„Vor să domine Arctica”, a declarat senatoarea americană Lisa Murkowski în fața Adunării Cercului Polar Arctic. Potrivit lui Marc Lanteigne, profesor la Universitatea Arctică din Norvegia, în declarații relatate de TVP, „asistăm la un fel de renaștere a Războiului Rece în Arctica”.

La fel ca Rusia, Alianța investește în reconstrucția și modernizarea infrastructurii militare din regiune. În ultimele luni, navele NATO au patrulat în mod repetat adâncurile Mării Barents, în apropierea bazei Flotei Nordice a Rusiei și a importantei sale baze de submarine nucleare.

În plus, în urma aderării Suediei și Finlandei, Alianța include acum printre membrii săi șapte dintre cele opt state arctice tradiționale. Potrivit Kremlinului, aceasta reprezintă o „încercuire ostilă”.

Însă strategia NATO pentru Arctica rămâne neclară: „Observăm multe progrese din partea NATO în clarificarea obiectivelor sale în Arctica, dar ce reprezintă aceasta exact? Este încă o oarecare ambiguitate”, spune profesorul Lanteigne. Ceea ce este clar, însă, este că „asistăm la un fel de renaștere a Războiului Rece în Arctica”, afirmă el.

Din cauza „militarizării crescânde” a regiunii și a prezenței sporite a rușilor și chinezilor, Parlamentul European a cerut marți Uniunii Europene să consolideze cooperarea cu NATO. Într-o rezoluție adoptată de Comisia pentru Afaceri Externe, deputații europeni au subliniat restructurarea militară a Rusiei și „interesul clar” al Chinei pentru regiune, care „exacerbează tensiunile regionale și subminează stabilitatea zonei”.

Nu încape îndoială, „Arctica se consolidează ca o regiune de importanță geopolitică crucială”, subliniază Vasey. Analistul explică faptul că cauza o reprezintă „efectele de amploare ale schimbărilor climatice, care deschid Arctica rusă expansiunii economice și militare și atrag investiții chineze”.

Arctica contează și nu putea rămâne neatinsă de tensiunile geopolitice. „Poate că am fost puțin naivi în ceea ce privește această regiune”, a declarat recent prim-ministrul islandez, Kristrún Frostadóttir, la un eveniment public. „Am vrut să fim o zonă neutră... exact ca Europa”, a spus el, referindu-se la pacea ruptă din Europa în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Dar, așa cum a adăugat ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, în acea zi, „Arctica nu mai este izolată de curenții concurenței globale”.

Și ce fac Statele Unite, în afară de a privi Groenlanda ca pe un obiect al dorinței? „Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume”, a declarat Trump. În timp ce Rusia are 40 de spărgătoare de gheață, SUA are doar două.

Prin urmare, la începutul lunii octombrie, cu o zi înainte ca Danemarca să își prezinte planul de cheltuieli pentru Groenlanda, SUA și Finlanda au finalizat un acord de 6,1 miliarde de dolari prin care Washingtonul ar putea achiziționa până la 11 nave de luptă pentru securitatea arctică. Construite în comun de cele două țări, prima livrare este programată pentru 2028.

Președintele finlandez Alexander Stubb a numit-o o „decizie strategică crucială” care arată că „oamenii devin conștienți de necesitatea de a consolida descurajarea”.

Este o chestiune de prezență: trebuie să fii în Arctica. China a folosit colaborarea în cercetare și investițiile în infrastructură pentru a-și susține afirmația că este o putere aflată „aproape” de Arctica. În realitate, capitala provinciei sale cea mai nordică, Harbin, este la fel de departe de Arctica ca Veneția.

„Țările europene au devenit conștiente abia recent nu doar de influența geopolitică pe care astfel de acorduri o pot oferi Beijingului, ci și de implicațiile lor în materie de securitate”, spune Katja Bego de la think tank-ul britanic Chatham House.

Deoarece în Arctica, obiectivele militare și economice devin din ce în ce mai interconectate „pe măsură ce importanța sa geostrategică crește din cauza topirii gheții”, afirmă Bego. În acest context, „puterile rivale concurează pentru a-i acapara resursele și a beneficia de noi rute comerciale”.

Gigantul asiatic a finalizat prima călătorie pe o nouă rută maritimă către Europa prin Arctica, o călătorie pe care Beijingul o promovează ca punct de plecare al unui coridor obișnuit în cadrul ambițiosului său „Drum Polar al Mătăsii”. China urmărește să deschidă un al treilea coridor maritim către continentul european, să reducă costurile și să-și consolideze autonomia într-o rețea globală de transport maritim din ce în ce mai instabilă.

Conexiunea, în prezent sezonieră, promite timpi de tranzit mai scurți și emisii mai mici. Prima traversare, care transporta 4.100 de containere, și-a încheiat călătoria inaugurală în douăzeci de zile, cu două mai mult decât era planificat, comparativ cu cele patruzeci sau cincizeci de zile cât îi ia unei nave să traverseze Canalul Suez sau să ocolească Capul Bunei Speranțe.

Beijingul își propune să transforme ruta într-un serviciu regulat începând cu 2026. Acest scenariu va necesita o cooperare internațională strânsă și o guvernanță, care urmează să fie definite, într-o zonă arctică din ce în ce mai deschisă și mai disputată. Și aici intervine și colaborarea dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.

„Autostrada polară” a Chinei se bazează pe Ruta Maritimă de Nord a Rusiei, unde Moscova intenționează să investească aproximativ 22 de miliarde de dolari până în 2035 și să mențină traficul de spărgătoare de gheață pe tot parcursul anului, potrivit postului de televiziune de stat CCTV. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe anunțase deja la sfârșitul lunii septembrie că Beijingul va „coopera cu Rusia și alte țări interesate de dezvoltarea și protejarea Arcticii”.

În schimb, Europa este lentă în a profita de aceste oportunități, iar investițiile au rămas în urmă. Lipsește o abordare strategică pentru extinderea prezenței sale economice. Și totuși, „Arctica ar putea deține o parte din soluția la obiectivul Europei de a-și reduce dependența de resursele externe”, spune Katja Bego. Potrivit analistei de la Chatham House, preocupările de mediu de înțeles ale Europei „au contribuit la deschiderea ușii către actori mai puțin scrupuloși, cum ar fi China”.

Un proiect în curs de desfășurare este primul cablu submarin major de comunicații care traversează Arctica, conectând Europa cu America de Nord și Asia de Est. Comisia Europeană sprijină studiul său de fezabilitate. Acest cablu ar putea reduce timpul de tranzit al traficului de internet cu până la 40% în comparație cu rutele de cablu de la Marea Roșie, care sunt în prezent dominante, dar mult mai lungi și din ce în ce mai nesigure.

