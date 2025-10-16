Confruntat cu dificultăți de recrutare și costuri exorbitante, executivul rus a aprobat un amendament care i-ar permite să desfășoare rapid rezerviști în afara granițelor sale, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.

Există vreun motiv de îngrijorare? Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), o organizație de cercetare politică axată pe securitatea națională a SUA, Kremlinul s-ar pregăti să mobilizeze rezerviști în mod continuu pentru a putea lupta în Ucraina.

Luni, 13 octombrie, Comitetul pentru activități legislative al Cabinetului de miniștri rus a aprobat un proiect de amendament al Ministerului rus al Apărării care ar putea permite utilizarea rezerviștilor ruși din „Rezerva de mobilizare umană” în desfășurări în afara Rusiei, fără o declarație oficială de mobilizare sau stare de război din partea Kremlinului.

Rusia are două tipuri de rezerve. „Rezerva de mobilizare umană” este compusă din cetățeni care semnează un contract cu Ministerul Apărării rus în mod voluntar. Aceștia rămân civili, dar pot fi mobilizați dacă sunt chemați în serviciu. Legea federală rusă le oferă compensații financiare. Potrivit oficialilor ruși, această rezervă activă avea 2 milioane de membri până în octombrie 2025. Rusia are, de asemenea, o rezervă inactivă („zapas”) cu bărbați cu vârsta de până la 70 de ani. Aceștia nu sunt afiliați activ forțelor armate ruse.

Doar primul tip de rezervă rusească este afectat de această nouă reglementare. Aceasta va permite mobilizarea rezerviștilor mai rapid decât în ​​cazul vechiului mecanism, care ar fi necesitat o declarație oficială de război sau un ordin de mobilizare.

De asemenea, amendamentul, prin crearea unei noi categorii de adunări militare, ar putea scurta sau chiar elimina cerința ca rezerviștii să participe la exerciții militare înainte de desfășurare. Aleksei Juravliov, vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat Ruse (camera Adunării Federale), a anunțat, de asemenea, că rezerviștii ruși pot obține grade militare fără a fi nevoiți să participe la exerciții militare prealabile, care sunt în mod normal necesare pentru a le confirma eligibilitatea.

Mobilizarea obligatorie continuă a rezerviștilor i-ar putea permite Rusiei să genereze forțe la un cost mai mic. Abordarea actuală a Kremlinului se confruntă într-adevăr cu dificultăți financiare. Se estimează că Ministerul rus al Apărării a recrutat aproape 90.000 de persoane în primele trei luni ale anului 2025, cheltuind mai mult decât întregul buget federal de recrutare pentru întregul an.

În ciuda acestui fapt, birourile de recrutare militară rusești nu reușesc să crească ratele de recrutare, în ciuda plăților sporite care au permis o creștere a acestei rate în 2023 și 2024. Totuși, este puțin probabil ca autoritățile ruse să mobilizeze rezerva inactivă, „zapas”, având în vedere impactul potențial asupra stabilității regimului, economiei ruse și capacității administrative a birocrației militare ruse.

Însă chemarea obligatorie și treptată a acestor rezerviști i-ar putea permite Kremlinului să „demobilizeze” personalul militar mobilizat în 2022 pentru a îmbuna o parte a societății ruse. Este probabil, potrivit ISW, ca Kremlinul să prezinte (în mod eronat) acești rezerviști mobilizați drept voluntari pentru a împiedica societatea rusă să se opună desfășurării lor. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că poporul rus va crede această propagandă.

Totuși, se crede în continuare că acest lucru probabil nu prevestește o chemare pe scară largă a forțelor de rezervă, similară cu cea care a determinat sute de mii de ruși să se înroleze în armată în 2022. Nu ar fi necesare schimbări pentru o mobilizare în masă. Prin urmare, acest lucru nu înseamnă că Vladimir Putin se pregătește să mărească semnificativ sau rapid dimensiunea armatei ruse.

