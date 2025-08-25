Autoritatea de reglementare financiară din Rusia a emis un ordin care stabilește nouă criterii specifice în baza cărora băncile pot limita temporar retragerile de numerar de la bancomate, informează „Euronews” (Italia).

Anunțul a fost făcut într-o declarație oficială publicată pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. Noua reglementare, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2025, impune băncilor să verifice dacă retragerile nu sunt efectuate de către fraudatori sau intruși, în special atunci când clienții utilizează bancomatele.

Noua ordonanță vine pe fondul unei situații complexe, cu întreruperi frecvente ale serviciilor online, sistemelor de plată rapide și bancomatelor timp de mai multe luni. Aceste întreruperi au fost cauzate de probleme regulate de comunicare mobilă și pe internet în întreaga țară, însoțite de dificultăți de comunicare vocală și de navigare.

Perturbările serviciilor bancare și de comunicații sunt justificate de autoritățile ruse ca un răspuns la amenințările tot mai mari reprezentate de dronele controlate prin internet. Pe măsură ce forțele ucrainene își intensifică operațiunile militare pe teritoriul rusesc, protecția împotriva acestor drone a devenit o prioritate, în special în apărarea infrastructurii critice, cum ar fi sistemele bancare și de comunicații.

În contextul noilor reglementări financiare, a apărut o cifră semnificativă: începând cu iulie 2025, volumul de numerar în circulație în Rusia a atins un maxim istoric de 16 trilioane de ruble. Observatorii interpretează această creștere ca un semn al neîncrederii crescânde în stabilitatea economică a țării, cetățenii încercând să se pregătească pentru posibile noi dificultăți.

Pe lângă problemele sistemului financiar, Rusia se confruntă cu o criză tot mai mare a combustibililor, care afectează și regiunile ocupate din Ucraina. Creșterea prețurilor la benzină a dus la închiderea a cel puțin trei rafinării, producția de petrol fiind redusă cu 10% până la 15% din cauza atacurilor forțelor ucrainene. În unele zone ale Rusiei, sunt cozi interminabile la benzinării, iar benzina este vândută din ce în ce mai mult doar organizațiilor și întreprinderilor, în timp ce cozile devin din ce în ce mai lungi pentru consumatorii privați.

Potrivit lui Andrei Gangan, șeful departamentului de politică monetară al Băncii Rusiei, economia rusă se află într-un impas. Într-un interviu acordat ziarului „Rossiyskaya Gazeta”, Gangan a subliniat că țara și-a epuizat practic capacitatea de producție, logistică și infrastructură și că acum este dificil să găsească noi muncitori. „Avem nevoie de un armistițiu și de noi abordări pentru creșterea productivității muncii”, a declarat.

Între timp, deficitul bugetar al Rusiei a atins un nou record, ajungând la 4,9 trilioane de ruble în 2025, peste 40% din cheltuieli fiind alocate războiului. În ciuda previziunilor de reducere a deficitului în 2027, în cazul în care conflictul se va încheia, surse guvernamentale au declarat că creșterile de impozite sunt acum inevitabile. „Fără creșteri de impozite, nu vom putea face față cheltuielilor, nici măcar cu reducerile la cheltuielile pentru apărare”, a declarat o sursă pentru agenția Reuters.

Sursa: Rador Radio România