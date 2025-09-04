Kremlinul a respins afirmațiile președintelui Donald Trump potrivit cărora Rusia, China și Coreea de Nord ar „conspira” împotriva Statelor Unite, scrie „NewsWeek” (SUA).

Trump a lansat acuzația la adresa celor trei aliați în momentul când liderul chinez, Xi Jinping, i-a întâmpinat pe președintele rus, Vladimir Putin, și pe liderul nord-coreean, Kim Jomg Un, veniți să asiste la o paradă organizată în Beijing.

În afara orelor de serviciu, revista Newsweek a contactat prin email Casa Albă, căutând să obțină o clarificare a declarațiilor președintelui. Newsweek a contactat totodată și Ministerul chinez de Externe, precum și ambasada Coreii de Nord din Beijing, în vederea unor reacții.

De ce contează evenimentul

Xi i-a întâmpinat la Beijing pe Putin și pe Kim, demonstrând cât se poate de grăitor unitatea, dar și disprețul față de ceea ce toți trei consideră că ar fi o lume pe nedrept dominată de Statele Unite.

Mesajul oarecum răspicat al lui Trump ar putea aduce această confruntare între cele două blocuri într-o atenție crescândă tocmai când Trump caută să intre în relații cu Putin din dorința de a aduce pacea în Ucraina.

Ce este de știut

Iuri Ușakov, un consultant al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat că s-ar putea prea bine ca Trump să fi fost ironic atunci când a spus că Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un complotează împotriva Americii urmărind marea paradă militară de la Beijing, menită să marcheze cea de-a 80-a aniversare a încheierii celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Vreau să spun că nimeni nu a complotat (împotriva SUA), nimeni nu a ‘țesut’ nimic, nu a existat nicio conspirație. Mai mult, nimeni nici măcar nu s-a gândit la asta, niciunul dintre cei trei lideri (ai Federației Ruse, Chinei și RPDC)”, a declarat Ușakov, potrivit agenției ruse de stat TASS.

„Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul Statelor Unite, precum și rolul pe care Administrația președintelui Trump și președintele Trump însuși îl au în actuala situație internațională”, a mai spus el.

La televiziunea rusă, Ușakov a mai afirmat că declarației lui Trump „nu i-a lipsit ironia".

Anterior, Trump postase pe platorma Truth Social o serie de impresii legate de parada militară din China, din Piața Tiananmen, marcând împlinirea a 80 de ani de la capitularea Japoniei și încheierea oficială celui de-Al Doilea Război Mondial în regiunea Pacificului.

La eveniment au asistat lideri din aproximativ 26 de țări, dar niciunul din Statele Unite sau din alte țări importante occidentale.

Pe parcursul paradei din Beijing, în timp ce Xi, Putin și Kim urmăreau laolaltă evenimentul din tribune, Trump s-a întrebat dacă eforturile Statelor Unite de a învinge Japonia în cel de-Al Doilea Război Mondial vor fi recunoscute.

„Marea întrebare care ar necesita un răspuns e dacă președintele Chinei, Xi, va menționa sau nu sprijinul masiv și sângele pe care Statele Unite l-au jertfit pentru China, pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA în fața unui inamic străin extrem de dușmănos. Mulți americani au murit în drumul Chinei spre Victorie și Glorie. Sper ca ei să fie pe drept cuvânt Omagiați și Amintiți pentru Vitejia și Sacrificiul lor!”, a scris Trump.

„Fie ca președintele XI șI minunatul popor al Chinei să aibă parte de o mare și îndelungată zi de sărbătoare. Vă rog să transmiteți cele mai călduroase salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

El nu a făcut și alte precizări.

Ce spune lumea

Luni, un înalt oficial din partea Ministerului de Externe nord-coreean, Kim Chon Il, a condamnat Statele Unite și cei doi aliați ai lor din estul Asiei – Japonia și Coreea de Sud: „Cu cât Statele Unite își continuă acțiunile anacronice și ostile împotriva RPDCoreene printr-o intensă colaborare cu sateliții lor, cu atât mai mult vor crește neîncrederea și ostilitatea dintre RPDC și SUA”.

Ce-ar urma să se întâmple

China, Rusia și Coreea de Nord vor încerca să înțeleagă exact ce a vrut să spună Trump prin declarația sa.

Sursa: Rador Radio România