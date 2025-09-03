Gigantul energetic rus Gazprom a semnat un „acord obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2 către China și a conductei de tranzit Soiuz Vostok prin Mongolia, relatează „Bloomberg”.

Rusia furnizează în prezent gaze Chinei printr-o altă conductă, Power of Siberia, cu o capacitate de transport planificată de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Din 2027, așa-numita rută din Orientul Îndepărtat ar trebui să crească fluxurile anuale ale Rusiei către China cu încă 10 miliarde de metri cubi, explică ANSA (Italia).

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin s-au întâlnit scurt la Beijing, reflectând legăturile strânse pe care le-au dezvoltat cei doi de la invazia Ucrainei de către Moscova. Xi l-a primit pe Putin în Marea Sală a Poporului, numindu-l „vechi prieten”. El a adăugat, potrivit presei de stat, că „relațiile China-Rusia au rezistat testului circumstanțelor internaționale în schimbare”, citând-le drept „un bun exemplu de prietenie de vecinătate, coordonare strategică cuprinzătoare și cooperare reciproc avantajoasă”.

Putin i-a mulțumit „dragului său prieten” Xi Jinping pentru „primirea călduroasă” în China. Relațiile bilaterale au atins „niveluri fără precedent”, a declarat liderul de la Kremlin în discursul de deschidere al întâlnirii, care a avut loc în Marea Sală a Poporului. „Comunicarea noastră strânsă reflectă natura strategică a legăturilor ruso-chineze, care se află în prezent la un nivel fără precedent”, a adăugat Putin. „Am fost întotdeauna împreună în trecut și vom fi mereu împreună în viitor”.

Xi, în special, a avut întâlniri bilaterale cu președintele uzbec Shavkat Mirziyoyev și cu prim-ministrul pakistanez Shahbaz Sharif. Apoi, s-a întâlnit cu președintele mongol Ukhnaa Khurelsukh, în discuții care s-au transformat într-o întâlnire trilaterală, având în vedere implicarea lui Putin. Cele trei părți au analizat îndeaproape posibilitatea deblocării proiectului conductei de gaze Power of Siberia 2, care își propune să dubleze capacitatea actuală de transport al gazelor din Rusia către China. Pe lângă îndoielile Beijingului cu privire la plan, ruta include de fapt construirea unei secțiuni a infrastructurii prin Mongolia.

Sursa: Rador Radio România