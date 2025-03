Lipsa de claritate a Administrației Trump în privința Siriei a lăsat un vid pe care Moscova caută să îl umple, scrie „The Wall Street Journal”, analizând situația creată după căderea regimului dictatorial al lui Bashar al-Assad.

Cu câteva zile înaintea îndepărtării președintelui Bashar al-Assad Rusia declara că rebelii sirieni care se îndreptau spre Damasc erau teroriști. Acum, când aceiași rebeli au ajuns la putere, Moscova întrevede un prilej de a-și extinde prezența economică și de a-și păstra bazele militare din Siria.

E vorba despre o abordare surprinzătoare. Conducătorul rus, Vladimir Putin, a fost un factor important al menținerii la putere a regimului Assad pe parcursul unui război civil care a durat zece ani. Bazele înființate de Rusia pe coasta siriană i-au permis să-și asigure o influență asupra bazinului Mediteranei și asupra Africii, apărând totodată obiectivele vizate de rebeli, inclusiv pozițiile deținute acum de noul conducător al Siriei, Hayat Tahrir al-Sham.

După fuga sa din țară, Assad și-a căutat refugiul la Moscova. Dar, întrucât aliații SUA din Orientul Mijlociu nu sunt prea siguri încotro s-ar îndrepta Administrația Trump în privința Siriei, ei ezită să-i ofere fonduri de urgență noului guvern. Ceea ce îi oferă Rusiei neașteptata șansă nu doar de a-și menține prezența, ci și de a și-o întări.

Un prim semnal concret al încălzirii relațiilor dintre cele două părți s-a semnalat luna trecută, când Rusia i-a oferit băncii centrale din Damasc echivalentul a 23 milioane dolari în moneda siriană. Moscova a eliberat pentru Siria acest fond în bani-gheață, când economia siriană ducea lipsă de lichidități și când majoritatea celorlalte țări au refuzat să facă asta de teama sancțiunilor, după cum reiese din declarațiile unor oficiali sirieni și europeni.

Potrivit acelorași surse, această infuzie de fonduri a survenit într-un moment când Qatarul și Arabia Saudită au refuzat să ofere o asistență bugetară de milioane de dolari pe care promiseseră să o aloce noului regim. Aceleași surse mai spun că țările respective așteaptă o poziție clară a Washingtonului cu privire la menținerea sau nu a sancțiunilor SUA impuse foștilor jihadiști ajunși acum la putere.

Guvernul Siriei și cel al Arabiei Saudite au declarat că nu pot comenta imediat situația. Kremlinul nu a răspuns cererii de a face un comentariu.

Moscova, aflată ea însăși sub sancțiunile SUA și sub cele europene din cauza războiului din Ucraina, nu are asemenea remușcări.

„La negocierile cu Siria avantajul Rusiei este acela că ea nu este împiedicată de niciun fel de considerații etice în tratativele cu Siria și poate lua o decizie fără să aibă nevoie de un consens”, a declarat Anne Bortshchevskaia, de la un institut din Washington care își concentrează atenția asupra politicii Moscovei în Orientul Mijlociu. „Întrebarea-cheie este care va fi poziția Occidentului și cum va intra el în relații cu Siria ca să-i reducă motivele ce ar face-o să se bazeze pe Rusia”.

Pentru Moscova principalul atu ar fi acela de a-și păstra bazele militare din Siria, care i-ar întări semnificativ poziția în regiune, dat fiind regresul semnalat în războiul său din Ucraina.

Relațiile incipiente dintre Rusia și noii lideri sirieni s-au concretizat la puțină vreme după ce Putin și Ahmed al-Sharaa, liderul rebelilor care a preluat președinția siriană, au purtat prima lor convorbire telefonică. Ei au discutat despre relațiile politice, comerciale și economice, inclusiv despre cele vizând capacitatea Rusiei „de a îmbunătăți situația socio-economică din Siria”, după cum reiese dintr-un comunicat al Kremlinului. Câteva zile mai târziu, Rusia a trimis un avion plin cu bani.

În același timp, Siria este motivată în parte de dorința de a-și diversifica aliații dincolo de Turcia, a cărei importanță a fost crucială în susținerea rebelilor HTS. La câteva zile după căderea lui Assad, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a trimis la Damasc oameni de afaceri și oficiali, mobilizându-și totodată armata în diverse regiuni din nordul Siriei.

Practic tratativele au revigorat marile și vechile ambiții ale Rusiei în Siria.

Sub diverse aspecte Assad devenise pentru Moscova un partener dezamăgitor. În săptămâna anterioară căderii sale Israelul a încercat să ajungă la un acord cu noua Administrație Trump. Asta i-ar fi permis Rusiei să investească în Siria fără niciun impediment, cu condiția ca Assad să se îndepărteze de Iran, după cum afirmă persoane la curent cu subiectul. În momentul când echipa lui Trump s-a impus, Moscova, care era tot mai plictisită de Assad, l-a scăpat din brațe, după cum susțin aceleași persoane.

Rusia dispune de puține alternative în alte părți. Moscova are acces la bazele aeriene din Libia, controlate de Khalifa Hafter. Ea a negociat în vederea înființării unei baze navale acolo, dar fără succes, după cum afirmă oficiali libieni, europeni și americani.

Acum Rusia dispune de o nouă șansă de a-și reinstaura prezența în Siria, după cum s-ar putea ca Damascul să-și găsească astfel un partener care ar putea bloca influența Turciei și Iranului – cele două principale puteri din regiune.

„În pofida atrocităților datorate bombardamentelor rusești și furnizării de armament fostului regim, sirienii spun că vor să întoarcă o nouă filă”, a declarat un oficial sirian la curent cu tratativele.

Sursa: Rador Radio România