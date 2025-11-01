Oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit cu vicepreședintele JD Vance pentru a coordona un răspuns la propunerea Rusiei, scrie „Washigton Post” (SUA).

Oficialii și comentatorii ruși s-au lăudat vineri cu reușita organizării unui summit între președintele Vladimir Putin și președintele Donald Trump în Alaska - prima dată când liderul rus este invitat în Statele Unite din 2007 (cu excepția participărilor la Adunările ONU) și aparent fără ca Moscova să fi făcut vreo concesie clară în privința războiului din Ucraina.

Între timp, oficialii europeni și ucraineni s-au grăbit să răspundă schimbării bruște de atitudine a administrației americane. Cu doar câteva zile înainte de anunțarea summitului, Trump își exprima frustrarea față de bombardamentele continue ale lui Putin asupra orașelor ucrainene și amenința cu înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Trimisul economic special al Rusiei, Kirill Dmitriev, un intermediar-cheie între Kremlin și administrația Trump, a spus că decizia de a organiza summitul în Alaska are o semnificație simbolică importantă pentru parteneriatul americano-rus. Statele Unite au cumpărat acest teritoriu de la Rusia în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari — aproximativ 2 cenți pe acru.

„O Americă rusă cu rădăcini ortodoxe, forturi, comerț cu blănuri - Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a scris Dmitriev pe X.

Miliardarul Konstantin Malofeev, sancționat de administrația Obama pentru finanțarea separatiștilor pro-Kremlin din Ucraina și pentru interferența în alegerile din mai multe țări, a spus că locuitorii din Alaska „își amintesc cu respect trecutul lor rusesc și prezentul ortodox”.

Bloggerii militari ruși au sărbătorit și ei evenimentul, dar cu rezerve. „Întâlnirea din Alaska are toate șansele să devină istorică”, a scris corespondentul de război pro-Kremlin Alexander Kots pe canalul său de Telegram. „Desigur, doar dacă Occidentul nu încearcă să pună la cale o nouă schemă”.

Analiștii occidentali au avertizat că Trump ar trebui să fie prudent. „Trump a ales să-l găzduiască pe Putin într-o parte a fostului Imperiu Rus”, a scris pe X Michael McFaul, fost ambasador american în Rusia sub administrația Obama. „Mă întreb dacă știe că naționaliștii ruși consideră pierderea Alaska, la fel ca și pierderea Ucrainei, o afacere proastă pentru Moscova, care trebuie corectată.”

Sam Greene, profesor de politică rusă la King’s College din Londra, a spus că locul întâlnirii avantajează Rusia:

„Simbolistica organizării summitului Trump-Putin în Alaska este ambiguă - amintește că granițele pot fi schimbate, iar pământul poate fi cumpărat și vândut”, a spus Greene. „Fără a mai vorbi de faptul că discursul public mainstream din Rusia susține revendicarea că Alaska ar trebui returnată Rusiei.”

O diferență importantă: Dacă țarul Alexandru al II-lea a oferit spre vânzare Alaska, Putin a luat cu forța teritorii ucrainene, anexând ilegal Crimeea în 2014 și lansând o invazie totală în 2022, când a pretins anexarea ilegală a încă patru regiuni ucrainene.

Trump și-a exprimat adesea admirația față de Putin. Dar în ultimele săptămâni s-a plâns de refuzul liderului rus de a accepta încetarea totală și necondiționată a focului, cerută de Ucraina și aliații săi, înainte de orice negocieri.

Analiștii ruși au apreciat că Trump a cedat primul, acceptând întâlnirea. Este puțin probabil, au adăugat ei, ca Kremlinul să-și fi abandonat obiectivele finale privind Ucraina: demilitarizarea, instalarea unui regim pro-rus și obținerea unui statut neutru în afara NATO.

„Trump nu a vrut să ajungă într-o confruntare cu Rusia”, a spus Tatiana Stanovaya, cercetătoare la Carnegie Russia Eurasia Center. „Trump însuși a spus că sancțiunile suplimentare probabil nu-l vor forța pe Putin să-și schimbe opinia. Din aceste semnale, se putea vedea că Trump era deschis unei noi încercări, și a făcut-o cu doar câteva zile înainte de expirarea ultimatumului său”.

Un fost oficial de rang înalt de la Kremlin a declarat că Rusia se îndreaptă spre compromis, semnalând că este pregătită pentru o încetare a focului.

„Politic, este mai ușor [pentru Kremlin] să continue războiul până la prăbușirea finală a Ucrainei decât să facă pace”, a spus fostul oficial, sub protecția anonimatului. „De aceea se agață de ideea că trebuie să existe un armistițiu temporar, dar nu permanent - timp în care să se poată desfășura alegeri [în Ucraina].”

Kremlinul a urmărit mereu să domine Ucraina prin alegerea unui președinte și a unui parlament prietenos Moscovei la Kiev. Ucrainenii au ieșit de mai multe ori în stradă pentru a cere un viitor liber și democratic în Uniunea Europeană.

După ce oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit sâmbătă cu vicepreședintele JD Vance pentru a coordona un răspuns la propunerea Rusiei, liderii principalelor puteri NATO din Europa — Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Italia și Polonia — și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarând că sunt de acord cu cererea Ucrainei pentru o încetare a focului sau reducerea ostilităților înainte de începerea oricăror negocieri.

Într-o declarație comună, semnată și de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, liderii au reiterat că Rusia este singura responsabilă pentru război și că Moscova nu trebuie lăsată să redeseneze frontierele internaționale prin forță.

Discuția cu Vance a venit după confuzia provocată de o întâlnire la Moscova între Putin și trimisul lui Trump, Steve Witkoff. Sugestia lui Putin că ar fi dispus să oprească atacurile ruse asupra regiunilor ucrainene Zaporijjea și Herson a fost înțeleasă de americani ca o ofertă de retragere, potrivit unei surse informate despre discuții.

Rusia a propus ca Kievul să renunțe la zona Donbas din estul Ucrainei, care include regiunile Luhansk și Donețk, în schimbul unei încetări a focului, fără a oferi altceva în compensație, a spus aceeași sursă. Kremlinul nu este dispus să returneze teritoriile din Herson și Zaporijjea, unde câștigurile militare ruse au asigurat Moscovei legătura terestră vitală cu Crimeea ocupată.

În declarația lor, liderii europeni au spus că încetarea focului trebuie să fie o precondiție pentru negocieri, nu o monedă de schimb rusească.

Trump a declarat vineri reporterilor că propunerea Kremlinului implică „un schimb de teritorii spre beneficiul ambelor” țări.

Analiștii ruși au spus că Putin nu va accepta să-și retragă trupele din Herson sau Zaporijjea, regiuni anexate ilegal în 2022, dar pe care încă nu le controlează complet.

„Trupele ruse nu vor face niciun pas înapoi”, a spus analistul pro-Kremlin Serghei Markov. Singurul compromis pe care Rusia l-ar face, a adăugat el, ar fi să oprească campania militară pentru cucerirea regiunilor Odesa și Harkiv, precum și a orașelor Herson și Zaporijjea, aflate încă sub control ucrainean.

Zelenski a reiterat sâmbătă că nu va accepta niciun acord care implică cedarea de teritorii Rusiei, lucru interzis de constituția Ucrainei.

Nu este clar dacă propunerea rusă include vreo garanție că Moscova nu ar relua pur și simplu luptele. Kremlinul insistă ca orice acord să abordeze așa-numitele „cauze fundamentale” ale conflictului, prin demilitarizarea Ucrainei și schimbarea guvernului.

„Nu există garanții”, a spus Markov. „Dar nu există nici garanții că Ucraina nu va începe din nou războiul.”

Principalul interes al Rusiei în summit, a spus el, este să prezinte Ucraina și Europa drept obstacole în calea visului lui Trump de a media pacea.

„Rusia speră ca Trump să devină, în sfârșit, rațional și să vadă că Zelenski este motivul principal al războiului care are loc acum și că al doilea motiv sunt liderii europeni... și că aceștia sunt și dușmanii lui”, a spus Markov. Trump va vedea că „Putin este unul dintre puținii săi buni prieteni politici.”

Janis Kluge, adjunct al directorului Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a declarat că propunerea lui Putin este „ea însăși parte a războiului”.

„Este doar un armistițiu temporar în schimbul unor teritorii”, a spus Kluge. „Scopul este să-i ofere lui Putin un avantaj pe termen lung împotriva Ucrainei și a Occidentului.”

Sursa: Rador Radio România