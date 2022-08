Analiștii afirmă că atacurile îndreptate asupra unor obiective de ordin logistic de pe teritoriul ocupat de ruși au un impact atât de ordin simbolic, cât și de ordin militar.

Armata ucraineană a avansat vineri mai adânc pe teritoriul controlat de ruși, ea întărindu-și strategia menită să șubrezească forța de atac a Moscovei, prin atacarea unor depozite cu muniții și a unor trasee de aprovizionare din Peninsula Crimeea și din alte zone ocupate pe care Kremlinul le credea în siguranță, scrie The New York Times.

Începând din anul 2014, de când a fost anexată ilegal de către Moscova, Crimeea, un teatru de importanță strategică al invaziei ruse, s-a aflat sub controlul ferm al Kremlinului. Dar, în ultima vreme, peninsula a fost zguduită de o serie de atacuri, unele lansate de luptătorii ucraineni sub acoperire care operează în spatele fronturilor inaimice. Vineri, Oleksii Danilov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, a precizat că oficialii de la Kiev se vor concentra asupra unor regiuni din Crimeea, scopul fiind o "demilitarizare treptată a peninsulei și, într-un final, scoaterea ei de sub ocupație”.

În cursul nopții de vineri, o serie de explozii s-au semnalat pe aeroporul militar de lângă Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, care adăpostește totodată și flota Rusiei de la Marea Neagră; ulterior, rușii au susținut că exploziile au fost rezultatul unui atac antiaerian încununat de succes. O serie de explozii puternice s-au semnalat și peste Strâmtoarea Kerci, singura limbă de pământ care leagă Rusia de Crimeea. Se pare că podul a fost afectat, dar Rusia a anunțat că și acele explozii au fost rezultatul unui atac antiaerian.

Un mare incendiu s-a mai semnalat și la un depozit de muniții aflat chiar pe teritoriul Rusiei, la Belgorod, o zonă de frontieră, unde două sate au trebuit să fie evacuate, după cum a declarat Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii.

Exploziile au survenit la mai puțin de două săptămâni după un atac ucrainean asupra unei baze aeriene rusești din Crimeea, când au fost distruse opt avioane de război. Tot în această săptămână, puternice explozii s-au semnalat și la un alt depozit de muniții din Crimeea, iar un oficial ucrainean l-a atribuit unei brigăzi militare ucrainene. Oficialii ruși au confirmat exploziile respective, precizând că investighează cauzele. Nu se știe însă cu precizie dacă recentele operațiuni ucrainene de pe teritoriul ocupat de ruși reprezintă doar un caz izolat sau dacă, așa cum au spus oficialii ucraineni, ele au fost doar o primă etapă a unor susținute eforturi, menite să îi slăbească Rusiei capacitatea militară.

După cum nu se poate ști nici dacă o campanie de sabotaj încununată de succes ar putea depăși avantajul covârșitor al armatei ruse atât numeric, cât și de ordin militar. În primele zile ale războiului, Rusia a suferit o umilitoare înfrângere pe teritoriul din nordul Ucrainei, dar a fost capabilă să-și adune forțele și să lanseze o ofensivă în est, aducând la ruină provincia Luhansk – o ofensivă care încă mai continuă.

Vineri, cu ocazia primelor sale declarații publice despre luptele purtate în apropierea unui complex nuclear ucrainean, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat armata ucraineană că, atacând cu obuze instalația, riscă să provoace o „catastrofă de amploare”.

Declarația, apărută și pe pagina web oficială a Kremlinului, a fost făcută în timpul unei convorbiri telefonice avute din inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron.

Potrivit declarațiilor Kremlinului, cei doi președinți au convenit organizarea unei vizite în zonă a unei delegații din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), aflată sub egida ONU. Ucraina a declarat și ea că ar saluta vizita unei delegații din partea AIEA. Vineri, oficialii AIEA au afirmat că poartă „strânse consultări cu toate părțile implicate”, astfel încât niște inspectori să poată fi trimiși „cât de curând posibil”. Dar nu se știe cum ar putea fi organizată vizita, date fiind luptele grele care se poartă în zonă.

După aproape șase luni de război, vineri, Pentagonul a anunțat noi transporturi cu aparatură și armament destinat Ucrainei, în valoare de 775 milioane de dolari. Cel mai recent dintre ele include 40 de blindate dotate cu aparatură capabilă să demineze terenul înaintea unei eventuale ofensive ucrainene, precum și 50 de platforme mobile cu blindate Hummer, 1.500 de rachete antitanc de tip TOW și 1.000 de rachete antitanc de tip Javelin.

Deocamdată, Statele Unite și-au limitat la 16 numărul de lansatoare HIMARS trimise Ucrainei, de teamă că un număr mai mare ar putea periclita stocul Pentagonului de rachete ghidate prin satelit, punând astfel în pericol capacitatea de ripostă a SUA.Sub condiția anonimatului, un oficial de la Pentagon a refuzat să facă o serie de comentarii pe marginea recentelor atacuri și explozii din Crimeea, semnalate în ultimele două săptămâni. Dar el a părut să confirme eficacitatea recentelor eforturi depuse de Ucraina pentru a contracara ofensiva militară a rușilor.

La insistențele reporterilor, oficialul a recunoscut totuși că nici ucrainenii nu au făcut progrese prea mari, ei nedispunând de trupe suficiente și de forța necesară pentru a-i putea scoate pe ruși de pe pozițiile lor de apărare.„Nu am constatat a recucerire semnificativă de teritoriu”, a spus oficialul, „dar asistăm la o slăbire semnficativă a pozțiilor armatei ruse din diverse zone”.

Sursa: RADOR