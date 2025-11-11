Nici nu s-a anunțată bine victoria lui Zohran Mamdani în cursa pentru funcția de primar al New York-ului, Alexandria Ocasio-Cortez l-a felicitat imediat pe candidatul democrat pentru „victoria istorică”, scrie „Diario de Notocias” (Portugalia).

Democrata a dat asigurări că „nimic nu este imposibil” și a postat o fotografie cu cei doi zâmbind împreună. Congresmena newyorkeză a fost una dintre susținătoarele campaniei lui Mamdani, care a cucerit newyorkezii cu promisiuni de transport și creșe gratuite, locuințe ieftine și o rețea de magazine administrate de oraș cu prețuri mici. Și nici măcar atacurile președintelui Donald Trump, care l-a numit „comunist” și dușman al evreilor pentru că susține cauza palestiniană, după ce l-a susținut pe fostul primar Andrew Cuomo (care a candidat ca independent după ce a fost învins de Mamdani în alegerile primare democrate), nu au fost suficiente pentru a-l opri pe acest musulman în vârstă de 34 de ani, născut în Uganda, dar de origine indiană.

AOC, așa cum este cunoscută, a fost alături de Mamdani luna trecută la un miting în Queens, sub sloganul „New York-ul nu este de vânzare”. Și cu un an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, în care democrații speră să recupereze controlul asupra a cel puțin unei camere a Congresului, acest rezultat de la New York – și victoriile guvernatorilor din Virginia și New Jersey – ar fi putut oferi Partidului Democrat optimismul de care avea atâta nevoie. Oarecum letargic de la înfrângerea Kamalei Harris în fața lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, aripa mai moderată a democraților nu a avut inițial încredere în pozițiile progresiste și adesea radicale ale lui Mamdani, dar a sfârșit prin a ceda în fața capacității sale de a mobiliza, în special tinerii, cu un mesaj de autenticitate.

Întrebarea care se pune acum este dacă victoria lui Mamdani ar putea deschide ușa către o mult discutată candidatură prezidențială pentru AOC. Congresmena în vârstă de 36 de ani este văzută ca liberală de către susținătorii săi, dar ca o radicală de stânga periculoasă de către detractorii săi. Chiar și în cadrul partidului, pozițiile ei - cum ar fi susținerea cooperativelor de muncitori, a asistenței medicale pentru toți, a universităților publice gratuite, abolirea ICE (Serviciul de Imigrare și Control al Frontierelor din SUA) sau impunerea unei cote de impozitare de 70% asupra celor bogați pentru a finanța un New Deal pentru Climă – sunt considerate extreme de către cei mai moderați.

Adevărul este că această aripă moderată s-a confruntat cu greutăți în a obține rezultate în această eră Trump, republicanul câștigând împotriva lui Hillary Clinton în 2016, pierzând în fața lui Biden în 2020, dar revenind pentru a o învinge pe Kamala Harris în 2024. Cu potențialii candidați pentru 2028 care se acumulează în tabăra democrată – de la guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, până la fostul secretar al transporturilor, Pete Buttigieg – o AOC ar putea provoca o surpriză la alegerile primare. Cam la fel ca însuși Trump în 2016, învingându-i pe rivalii mai tradiționali precum Jeb Bush, Marco Rubio sau Ted Cruz.

Au mai rămas trei ani până la alegerile prezidențiale, iar zarurile sunt deja aruncate. Dar America nu este New York.

Sursa: Rador Radio România