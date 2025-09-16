Înainte de a spori presiunea asupra lui Vladimir Putin, Donald Trump le cere aliaților săi europeni să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să majoreze taxele vamale pentru produsele chinezești, scrie „Le Monde” (Franța).

Chestiunea sancțiunilor împotriva Rusiei este deja un subiect sensibil între Statele Unite ale lui Donald Trump și Europa. Ea riscă acum să tensioneze și mai mult relațiile cu China – principalul partener al Moscovei – din cauza exigențelor președintelui american, pe fondul nu doar al războiului din Ucraina, ci și al tensiunilor comerciale dintre Beijing și Washington.

De la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, Donald Trump încearcă să se apropie de Moscova pe la spatele aliaților săi. Ezită să adopte noi represalii împotriva Rusiei, în ciuda cererilor insistente ale capitalelor europene, care văd în aceasta un mijloc de a forța Moscova să pună capăt războiului din Ucraina. Înainte de a accentua presiunea asupra lui Vladimir Putin, președintele american stabilește zilele acestea o serie de condiții, din ce în ce mai dure, pentru partenerii săi europeni.

„Sunt pregătit să iau sancțiuni semnificative împotriva Rusiei în momentul în care toate țările NATO vor fi decis același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a scris el, sâmbătă, 13 septembrie, pe rețeaua sa Truth Social. Le cere, de asemenea, să impună „tarife vamale între 50% și 100% Chinei”.

Dezbaterea riscă să ia amploare, chiar dacă liderii europeni se feresc, deocamdată, să facă vreun comentariu oficial. Chestiunea sancțiunilor revine în forță în tabăra occidentală, în timp ce Rusia își consolidează avantajele în Ucraina, la o lună după eșecul summitului de la Anchorage (Alaska) dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din 15 august.

În ciuda cererilor repetate ale președintelui american pentru negocieri directe între Moscova și Kiev, Kremlinul nu dă semne de încetare a luptelor. Armata rusă multiplică raidurile masive cu drone și rachete asupra teritoriului ucrainean.

Zilele trecute, Rusia a încălcat chiar de mai multe ori – intenționat sau accidental, anchetele sunt în desfășurare – frontierele NATO. După incursiunea din 9 septembrie a circa douăzeci de drone în spațiul aerian polonez, un nou aparat a pătruns, sâmbătă, în cel al României. Dacă europenii sunt îngrijorează de aceste incursiuni, pe care le consideră teste pentru NATO, Washingtonul nu pare alarmat. Donald Trump a vorbit chiar despre „erori” în legătură cu incidentele din Polonia.

Țintirea companiilor

În privința sancțiunilor împotriva Rusiei, nu este prima dată când locatarul Casei Albe pune presiune pe aliații săi europeni înainte de a accepta (sau nu) înăsprirea lor. Foarte iritat, el își stabilise deja condițiile în cadrul unei convorbiri telefonice cu liderii „coaliției voluntarilor”, joi, 4 septembrie, cerând ca statele cele mai implicate în sprijinirea Ucrainei să înceteze orice import de petrol și gaze rusești și să sancționeze Beijingul, care contribuie masiv la subminarea represaliilor occidentale impuse Rusiei după invazia din februarie 2022.

În Europa, aceste cereri trec prost. Nu se pune problema ca cei 27 să accepte condițiile impuse de Casa Albă privind creșterea tarifelor vamale la importurile chinezești. „Asta nu înseamnă că nu trebuie să luăm măsuri, dar deocamdată nu e vorba de tarife exorbitante”, spune un diplomat european. „Nu văd europenii aliniindu-se cu Trump împotriva Chinei”, consideră Stéphanie Balme, directoarea Centrului de cercetări internaționale de la Sciences Po. „Este foarte complicat pentru europeni să aibă încredere în Washington în relațiile lor cu Beijingul. Ar fi chiar periculos ca politica noastră față de China să depindă de Statele Unite”, explică expertul sinolog.

UE se teme să nu suporte costurile unui eventual război comercial între Washington și Beijing, servind drept piață de desfacere pentru produsele chinezești. De asemenea, nu vrea să renunțe la piața chineză în numele sancțiunilor împotriva Rusiei, preferând să vizeze companiile care ocolesc sancțiunile. „Obiectivul european este într-adevăr să impună sancțiuni severe economiei ruse, vizând schimburile directe sau indirecte cu Moscova, dar fără a slăbi și mai mult propria noastră economie”, amintește un responsabil european. Pentru moment, crede o altă sursă europeană, „Donald Trump constată că nu poate să se confrunte singur cu China și are nevoie de noi pentru a face bloc comun, dar încă nu ne forțează să trecem la acțiune”.

Un nou pachet de măsuri

Prin aceste cereri, Donald Trump încearcă, potrivit unei surse europene, „să ne pună în fața propriilor noastre contradicții. Este un mijloc de a arăta că Statele Unite sunt voluntare, în timp ce Uniunea Europeană blochează. E o abordare extrem de abilă”. UE nu va ceda: „A condiționa tarifele SUA împotriva Chinei de ale noastre înseamnă a te asigura că nu faci nimic”.

Această poziție se aplică și în cazul Indiei, aflată în pline negocieri cu Bruxelles-ul pentru un acord de liber schimb, văzut ca o contramăsură la creșterea tarifelor vamale americane împotriva produselor europene. Bruxelles-ul nu intenționează să impună „tarife împotriva Indiei. Ar fi împotriva intereselor noastre”, spune un responsabil european.

În general, europenii amintesc că, prin impunerea de sancțiuni asupra a 70% din cele 250 de miliarde de euro de schimburi comerciale UE–Rusia de la începutul invaziei, cele 18 pachete de sancțiuni au reușit să slăbească economia rusă.

Luni, 15 septembrie, Comisia urma să prezinte statelor membre al 19-lea pachet de măsuri, care vizează accelerarea sfârșitului importurilor de gaze rusești și „flota fantomă” care transportă petrol brut rusesc și companiile care ocolesc sancțiunile deja adoptate.

Parteneri solizi

Ponderea Rusiei în importurile europene de petrol a scăzut de la 26% la 3%, datorită embargoului asupra produselor petroliere rusești instituit încă din 2022, de care Ungaria și Slovacia sunt însă exceptate. În ceea ce privește gazul, ponderea Rusiei ar trebui să fie de 13% anul acesta, față de 45% în 2022. Iar până la sfârșitul lui 2027, niciun strop de gaz natural lichefiat nu ar mai trebui să ajungă în Europa.

„Dorim să reducem și mai mult aceste importuri, dar două țări consumă încă petrol rusesc: Ungaria și Slovacia”, amintește un diplomat european. „Am alertat americanii, dar nu reacționează”, se plânge un alt responsabil european.

La rândul său, China dispune de pârghii pentru a se asigura că Europa nu se aliniază în spatele Statelor Unite. Atât constructorii auto germani, cât și marile grupuri franceze din lux și aeronautică au nevoie de piața chineză, care s-ar închide brusc în caz de tarife de 100%. În plus, UE este reticentă, în principiu, să folosească arma tarifară, profitând ea însăși pe scară largă de liberul schimb.

Beijingul dispune, de altfel, de parteneri solizi chiar în interiorul Uniunii, care vor ști să pledeze în favoarea sa, printre care Viktor Orbán și Robert Fico. Acesta din urmă s-a numărat printre cei 26 de șefi de stat sau de guvern care au asistat, pe 3 septembrie, la parada militară organizată la Beijing, într-o demonstrație a noii puteri chineze.

Sursa: Rador Radio România