Încheierea unui nou acord între guvernul britanic și Uniunea Europeană este tot mai puțin probabilă, cu trei săptămâni înainte de ieșirea programată a Marii Britanii din UE.

Europenii au acum impresia că guvernul de la Londra este prea puțin preocupat de negocieri, ci doar interesat să arunce vina pe UE pentru eșecul încheierii unui acord.

De altfel, Donald Tusk, președintele Consiliului European, i s-a adresat direct premierului Boris Johnson într-un mesaj pe Twitter, îndemnându-l să oprească jocul aruncării vinei pe alții, în contextul în care sunt în joc viitorul Europei şi al Regatului Unit, precum şi securitatea şi interesele acestora. „Nu doriţi un acord, nu doriţi o prelungire, nu doriţi să revocaţi, quo vadis?'' (în latină: încotro mergeţi? - n.r.)”, a scris Tusk.

Chiar dacă reprezentanții Comisiei Europene dau asigurări că discuțiile continuă în vederea găsirii unui acord, tot mai puțini europeni sunt convinși că se va ajunge la o înțelegere.

„Există două alternative la un acord în această conjunctură: o amânare sau un «no deal»”, a spus preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, după o întâlnire cu Boris Johnson, potrivit Agerpres. Sassoli a spus că nu există progrese în negocierile privind o retragere ordonată a Regatului Unit din UE, și că eurodeputații nu vor aproba un acord „care subminează Acordul din Vinerea Mare şi procesul de pace (pe insula Irlanda) sau compromite integritatea pieţei noastre unice”.

Șeful PE a mai spus că Boris Johnson a reiterat că este decis să scoată Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, deși o lege adoptată de Parlamentul de la Londra îl obligă să solicite o amânare de la UE dacă deputații britanici nu aprobă o ieșire fără acord până la 19 octombrie.

Dar, până acum, Camera Comunelor a respins de mai multe ori posibilitatea unui Brexit fără acord. De cealaltă parte, guvernul britanic a comunicat că a rămas foarte puțin timp pentru negocierea unui nou acord de retragere, dar premierul Boris Johnson se angajează să facă tot ce-i stă în putință. „Este nevoie să ne mișcăm rapid și să lucrăm împreună pentru a ajunge la o înțelegere”, a spus un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra, potrivit BBC.

În schimb, premierul irlandez Leo Varadkar a apreciat că va fi „foarte dificil” ca un acord să fie agreat înainte de 31 octombrie, dată la care Marea Britanie ar urma să iasă din UE. Varadkar a spus, pentru televiziunea irlandeză RTE, că sunt încă „mari diferențe” între pozițiile celor două părți. Varadkar a vorbit și de „limbajul toxic” din „unele reședințe”, care afectează negocierile.

Comentariul liderului irlandez a venit după ce o sursă apropiată premierului britanic a transmis jurnaliștilor că Germania face imposibilă părăsirea UE cu un acord, întrucât cancelarul german Angela Merkel a formulat cereri inacceptabile.

Această apreciere a venit după o conversație a lui Johnson cu Angela Merkel pe tema propunerilor făcute săptămâna trecută de britanici pentru rezolvarea chestiunii irlandeze, dar oficiali europeni au comentat că este greu de crezut că șefa executivului german ar fi spus că încheierea unui acord pe baza propunerilor lui Johnson este „extrem de improbabilă”.

Și președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a comentat că, dacă negocierile eșuează, „explicația poate fi găsită în tabăra britanică”.

Pe de altă parte, Boris Johnson se confruntă cu o nouă rebeliune în interiorul propriului partid, dacă va continua să îndrepte ţara către un Brexit fără acord.

Un ministru al guvernului de la Londra, citat sub rezerva anonimatului de The Times, a declarat că un „număr foarte mare” de parlamentari conservatori ar putea demisiona în cazul unui Brexit fără acord. Și Financial Times scrie că cel puţin 50 de deputaţi ai partidului s-au revoltat împotriva unui manifest al alegerilor generale care promite să continue pe calea unui Brexit fără acord.