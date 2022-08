O săptămână întreagă de proteste a început luni în Bulgaria, sub deviza #GAZwithme.

Valul de nemulțumire a luat amploare la sfârșitul săptămânii trecute și este îndreptat împotriva președintelui Rumen Radev și a guvernului interimar numit de acesta în legătură cu livrările de gaze către Bulgaria și potențiala revenire privind dependența de Gazprom, scrie Mediapool.

În anunțul de pe Facebook pentru această săptămână de proteste, se precizează că este primul. "Acesta este un moment istoric pentru Bulgaria. Niciodată un cabinet interimar nu a provocat proteste, dar aleșii lui Radev au decis că asigurarea unor alegeri sigure și onorabile este o sarcină prea plictisitoare. Noi refuzăm să fim dependenți de Gazprom și să finanțăm războiul nerușinat al lui Putin!"

Protestatarii cer emiterea imediată a Actului 16 pentru interconectarea cu Grecia.

„Nu vom permite să fim sub sclavia rusă încă o iarnă! Pentru prima dată în acest an, am simțit Bulgaria ca parte integrantă a UE și a NATO, iar președintele vrea să ne ia asta. Nu vom permite! #GAZwithme!", se mai arată în apelul la protest. Primul protest este programat pentru miercuri, 10 august, la ora 19:00, potrivit anunțului de pe Facebook.

Sursa: RADOR