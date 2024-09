Întinzând momeli din care Donald Trump a mușcat rapid, vicepreședinta a dominat în bună parte seara, făcându-l să bată în retragere și evitând să atragă atenția asupra propriilor sale vulnerabilități, potrivit The New York Times.

Kamala Harris a dominat prima dezbatere împotriva lui Donald J. Trump, relevându-și calitățile de procuror și evitând astfel orice ocazie de a-i face pe plac fostului președinte pe parcursul celor 90 de minute cu viziuni și stiluri contrare.

Ei s-au atacat dur pe tema avortului, precum și pe subiecte legate de economie, de imigrație sau de războiul din Ucraina. Trump s-a trezit în corzile defensivei, mai degrabă reiterându-și programul decât demontându-l pe al ei.

Contrastul era evident chiar și fără sonor. Ea zâmbea. El se congestiona. El vorbea mai mult, dar ea a fost aceea care a impus condițiile serii.

Iată șase momente dintr-o dezbatere care reprezentat o răsturnare de situație comparativ cu cea din iunie, când democrații au fost atât de descurajați, încât au trebuit ca ulterior să-și schimbe candidații.

Harris a întins capcane. Trump a căzut în ele

Dna Harris a străbătut scena ca să strângă pentru prima oară mâna în prima sa dezbatere prezidențială începând din 2016. A fost pentru prima oară când ea s-a întâlnit personal cu Trump, drept care a intenționat să se prezinte: „Kamala Harris”, a spus ea, în timp ce el i-a luat mâna. „Distrați-vă,” a sfătuit-o el.

Cu siguranță că ea a și părut că asta face. În schimb, el nu.

Harris a condus dezbaterile aproape de la început. A întins momeli. El le-a mușcat. Totul a început din momentul când i-a spus lui Trump că, plictisiți, susținătorii săi încep să plece de la mitingurile sale. A continuat cu comentarii potrivit cărora el a moștenit averea de la tatăl său. Apoi a mers mai departe, amintindu-i pe criticii săi republicani, inclusiv pe cei care au făcut parte din administrația lui.

Bătând în retragere, Trump a tot repetat un discurs care nu ducea nicăieri.

La un moment dat, Harris i-a invitat pe spectatori să privească un miting de-al lui Trump ca să poată avea o viziune mai clară asupra fostului președinte. „N-o să-l auziți vorbind despre problemele dvs.”, a spus ea.

El a răspuns fără să facă vreo referire la problemele alegătorilor, ci referindu-se la numărul lor.

„Oamenii nu pleacă de la mitingurile mele”, a ripostat el.Apoi, el a debitat afirmațiile răsuflate ale Dreptei, potrivit cărora, într-un oraș din Ohio, imigranții ar fi mâncat animale de companie, ceea ce l-a făcut pe David Muir, unul dintre moderatorii de la ABC News, să reacționeze printr-o verificare a faptelor.

„Vorbiți despre niște cazuri extreme”, a râs ea în fața adversarului.

Trump a vorbit despre performanțele sale în materie de apărare

Încă din primele cinci minute, Harris și-a ațintit privirea spre cameră și le-a spus spectatorilor la ce să se aștepte din partea lui Trump: „același pomelnic vechi și răsuflat, o adunătură de minciuni, văitături și insulte”.

Într-adevăr, el a vorbit mai puțin despre ceea ce va face în timpul celui de-al doilea mandat, încercând mai mult să-și clarifice performanțele. El și-a apărat politica adoptată în perioada pandemiei, decizia de a-i demite pe principalii săi consilieri în materie de apărare, ba chiar și reacția sa de acum șapte ani, la mitingul extremei drepte din Charlotsville, Virginia, soldat cu morți.

Trump a bâjbâit puțin tocmai acolo unde spera să lovească: felul în care Administrația Biden-Harris a gestionat retragerea haotică din Afganistan. În schimb, s-a trezit trebuind să își apere decizia de a-i fi invitat pe talibani la Camp David, în 2019.

Harris l-a silit pe Trump să își apere apropierea de niște dictatori precum premierul Viktor Orban al Ungarie și curtoazia sa din trecut, manifestată față de președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, „un dictator care v-ar mânca la masa de prânz”, a spus ea. Și chiar l-a ‚înghiontit’, returnându-i , în materie de securitate națională, un epitet pe care el i-l atribuise ei – respectiv, acela de „slab”.

El i-a spus că și ea este „slabă”.

Harris a privit direct spre camera de luat vederi atunci când s-a prezentat drept un candidat pentru viitor, silindu-l totodată să apere violențele din 6 ianuarie 2021. „Nu trebuie să ne întoarcem înapoi”, a spus ea. „Să nu ne întoarcem”.

Harris a profitat de avantajul în privința avortului

Avortul a constituit una dintre marile șanse ratate de președintele Biden în prima sa dezbatere. În ceea ce o privește pe Harris, a fost unul dintre cele mai puternice momente ale sale.

Trump este extrem de conștient de vulnerabilitatea sa în privința avortului, el fiind cel care i-a numit pe judecătorii de la Curtea Supremă care au ajutat la contestarea dosarului ‚Row contra Wade’. Și totuși, el a cochetat cu ideea unei eventuale respingeri a interdicției (avortului) la nivel național.„În privința interzicerii avortului, nu, nu sunt în sprijinul interzicerii avortului”, a spus el. „Dar asta nu contează, întrucât problema a fost preluată la nivel de state”.

El chiar l-a contrazis pe senatorul JD Vance, pe care chiar el l-a propus ca vicepreședinte, acesta declarându-se în favoarea interdicției la nivel național. „Nu am discutat despre asta cu JD, în toate amănuntele”, a spus Trump.

Trump, în vârstă de 78 de ani, și-a lăudat vârsta atunci când a căutat să-și exprime poziția în materie de fertilizare in-vitro. „Am fost lider în materie de fertilizare”, a declarat el.

Harris, în vârstă de 58 de ani, s-a luat de Trump. Ea a spus că poziția sa în materie de avort este o insultă la adresa femeilor din America și, în țară, a cunoscut femei a căror sănătate și viață le-au fost puse în pericol de restricționarea avortului.

Un oficial din campania lui Harris a spus că schimbul de opinii pe tema avortului, desfășurat în prima jumătate de oră a dezbaterii, de mare audiență, a fost unul dintre cele mai bune momente în testele audienței efectuate de echipa sa.

Trump nu și-a ascuns disprețul față de Harris

În cea mai mare parte a dezbaterii, Harris și-a exprimat sentimentele față de Trump lăsându-și corpul să vorbească, ducându-și mâna la bărbie, râzând sau strângându-și buzele a mirare.

Trump, care părea să evite să se uite în direcția lui Harris, și-a exprimat opiniile zbierând în microfon.

Harris a avertizat că liderii lumii „râd de Donald Trump” și îl văd ca pe o „nenorocire”. Iar atunci când a spus că pierderea alegerilor din 2020 a reprezentat momentul când „81 de milioane de oameni l-au concediat”, el s-a enervat vizibil.

Când Harris a pomenit despre condamnările sale, fără vreo bază, Trump i-a acuzat pe democrați – respectiv, și pe Harris – că îndreaptă sistemul juridic împotriva lui. ”Am primit probabil un glonț în cap din cauza lucrurilor pe care le spun despre mine”, a subliniat el. La un moment dat, când Harris a încercat să interpreteze momentul printr-o grimasă, Trump, bine antrenat în materie de insulte a folosit împotriva ei unul din afirmațiile memorabile din dezbaterea la nivel de vicepreședinți din 2020.„Dacă nu vă supărați, eu vorbesc acum, vă rog”, a spus un Trump evident iritat. ”Vă sună familiar asta?”

Trump a mai bălmăjit și o problemă din comentariile sale anterioare, legate de identitatea rasială a lui Harris. „Tot ce pot să spun e că am citit că ea nu e neagră, ea exclude asta. Iar eu am să spun așa, că mai apoi am citit că e neagră. Și e în regulă. Orice variantă, pentru mine este OK. E treaba ei”, a spus el. „E treaba ei”.

Ea a spus că felul în care îi dezbină pe americani apelând la rasă este „o tragedie”.

Harris a ratat niște ocazii

Unul dintre puținele momente memorabile ale lui Trump, chiar dacă au fost puțin cam căznite, a fost acela când el a ironizat-o pe Harris din cauza lipsei de detalii în programul său politic.

Trump l-a ratat pe Biden

Unul dintre obiectivele lui Trump a fost acela de a o lega pe Harris de cele mai nepopulare politici ale lui Biden, în special în privința economiei și a imigrației, el acuzând Administrația Biden-Harris că ar fi permis unor „milioane” de imigranți să traverseze frontiera din sud-vestul țării.

În cea mai mare parte a serii, el nu a prea reușit să facă asta. În schimb, și-a bătut joc de un om împotriva căruia nu mai candidează. „Ai să-l scoli din somn la 4 după-amiază”, a spus la un moment dat Trump despre Biden.

Harris s-a legat în schimb de ideile sale fixe. „Este important să îi amintim asta fostului președinte”, a spus ea. „Nu candidați împotriva lui Joe Biden, candidați împotriva mea”.

În mesajele sale publicitare, campania lui Trump a caracterizat-o pe Harris drept periculos de liberală. Dar, marți, el nu a mai spus că ea îl imită atât de mult, încât i-ar trimite o șapcă cu MAGA (Make America Great Again – sloganul electoral al lui Trump, n. red.), calificând-o acum drept „marxistă”.

Trump a părut să-și regăsească cu adevărat ritmul abia în declarația de încheiere, când a legat-o pe Harris de Biden. „Ea va face toate lucrurile astea minunate”, a spus el, referindu-se la diversele ei promisiuni. „De ce nu le-o fi făcut?”Ea nu a mai trebuit să mai răspundă pentru că dezbaterea se încheiase.

Dar Trump nu terminase încă. El s-a dus imediat în camera de montaj ca să-și revadă evoluția.„A fost cea mai bună dezbatere pe care am avut-o”, a spus el.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA