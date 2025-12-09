Dacă această nouă frontieră ar fi adoptată, Israelul ar amputa efectiv aproximativ 53% din suprafața enclavei. Este vorba despre o linie care provoacă multe controverse de săptămâni întregi. Această declarație riscă să pună paie pe foc.

„Le Nouvel Observateur” (Franța) relatează că șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat duminică că Linia Galbenă din Fâșia Gaza este „noua graniță” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar.

Vorbind în Fâșia Gaza în fața soldaților rezerviști, generalul-locotenent Zamir a declarat că „Linia Galbenă constituie o nouă graniță - o linie avansată de apărare pentru așezările (israeliene) și o linie de atac”, potrivit comunicatului.

Conform termenilor acordului de armistițiu cu Hamas, trupele israeliene ar trebui să părăsească Fâșia Gaza în etape, în urma unei retrageri inițiale a armatei israeliene din zona teritoriului Gaza marcată de Linia Galbenă, care a intrat în vigoare după armistițiul din 10 octombrie. Ca atare, Linia Galbenă era menită să fie temporară, așa cum era stipulat în planul Trump care a facilitat armistițiul, înainte de desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF).

Dacă această nouă frontieră ar fi stabilită, Israelul ar reduce efectiv Fâșia Gaza cu aproximativ 53% din suprafața sa. Prin urmare, dimensiunea Fâșiei Gaza s-ar înjumătăți.

Această declarație survine în contextul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că speră să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza, mediat de SUA.

„Am discutat despre cum să punem capăt dominației Hamas în Gaza” și „ne așteptăm să trecem foarte curând la a doua fază, care este mai dificilă sau la fel de dificilă”, a subliniat el, după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz la Ierusalim.

A doua fază a acordului, bazată pe planul de pace al președintelui american Donald Trump, prevede dezarmarea Hamas și demilitarizarea Gazei. De asemenea, include desfășurarea unei forțe internaționale în teritoriul palestinian și retragerea armatei israeliene.

Înainte de o a treia fază care, potrivit prim-ministrului, constă în „derdicalizarea Gazei, lucru pe care mulți îl considerau imposibil. Dar s-a făcut în Germania (...) se poate face și în Gaza, dar, bineînțeles, mișcarea Hamas trebuie desființată”.

Atacul din 7 octombrie 2023 a dus la moartea a 1.221 de persoane în partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț întocmit de AFP pe baza cifrelor oficiale.

Ofensiva israeliană lansată ca represalii a ucis 70.360 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății al Hamas, pe care ONU le consideră fiabile.

