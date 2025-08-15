Avionul Air Force One care îl transporta pe președintele american Donald Trump a părăsit vineri dimineața (ora locală) baza Andrews, cu destinația Alaska, unde va avea loc summitul cu președintele rus Vladimir Putin, relatează CNN, potrivit News.ro.

Trump va participa la sumit de la ora locală 11:00 (22:00, ora României) și este așteptat să plece din Anchorage înapoi spre Washington la ora 21:45, ora Washingtonului (4:45, ora României), potrivit programului Casei Albe.

În drum spre Alaska, Donald Trump nu a promis garanții de securitate pentru Ucraina ca parte a unui acord de încheiere a războiului, afirmând că este deschis ideii, dar că Europa ar trebui să preia inițiativa. „Poate”, a spus el reporterilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, când a fost întrebat dacă SUA ar pune pe masă garanții de securitate.

Trump a precizat că astfel de măsuri nu ar include aderarea Ucrainei la NATO. „Nu în format NATO”, a spus el. „Sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla”, a punctat președintele.

El a mai spus că nu se duce în Alaska pentru a negocia o înțelegere în numele Ucrainei, iar obiectivul său a fost aducerea președintelui rus Vladimir Putin la masa discuțiilor.

„Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina”, a declarat el.

Pe de altă parte, deși s-a spus tot mai des în ultima vreme că își dorește cu ardoare un premiu Nobel pentru pace, președintele Donald Trump a subliniat că nu încearcă să pună capăt războiului din Ucraina - inclusiv prin întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska - doar pentru a-și îmbunătăți propria imagine. „Nu fac asta pentru mine. OK? nu am nevoie de asta”, a declarat el reporterilor la bordul Air Force One, în timp ce se îndrepta spre Anchorage pentru summit. „Aș vrea să mă concentrez asupra țării noastre, dar fac asta pentru a salva o mulțime de vieți”, a punctat el.

El a promis că urmările pentru Rusia, în cazul în care Putin nu este de acord să pună capăt războiului, vor fi aspre. „Da, vor fi foarte severe”, a spus el despre potențialele măsuri economice pe care lșe va lua împotriva Moscovei.