În timp ce Donald Trump a primit-o pe Kim Kardashian la Casa Albă, Serghei Lavrov s-a dus în Coreea de Nord pentru a reitera interesele ruse în regiune. De la Phenian, ministrul rus de Externe l-a atacat pe președintele american.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, vizitează Coreea de Nord cu doar câteva săptămâni înainte de posibila întâlnire dintre liderul de la Casa Albă și dictatorul nord-coreean.

Până acum, Rusia nu și-a făcut simțită prezența de la debutul negocierilor dintre Washington și Phenian. Cel mai probabil, Lavrov s-a dus în Coreea de Nord pentru a obține garanții că interesele Rusiei vor fi protejate în contextul discuțiilor privind programul nuclear nord-coreean, notează Spiegel Online.

Rusia și statul comunist sunt aliate de mult timp. Moscova pretinde că și ea cere denuclearizarea Coreei de Nord dar prin negocieri, nu prin presiune. Spre deosebire de SUA. Referindu-se la Statele Unite, Lavrov a declarat miercuri: "Poate că astfel de metode sunt eficiente în afaceri, dar …în relațiile internaționale duc la riscuri serioase”.

În timp ce Lavrov se întâlnea cu Kim Jong-un, Donald Trump o primea la Casa Albă pe vedeta de reality show Kim Kardashian pentru a discuta despre reformă a închisorilor.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF