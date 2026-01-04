Bernie Sanders a condamnat operațiunea SUA din 3 ianuarie 2026 în Venezuela drept „ilegală” și „neconstituțională” și cere Congresului să o oprească prin War Powers, pe fondul acuzațiilor că legislativul a fost ocolit.

Senatorul independent Bernie Sanders (Vermont) a reacționat public după operațiunea americană din noaptea de 3 ianuarie 2026, în urma căreia forțe americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Într-un comunicat oficial, Sanders a calificat acțiunea drept „ilegală și neconstituțională”, susținând că încalcă dreptul internațional și uzurpă rolul Congresului de a autoriza folosirea forței.

Miza imediată, spune Sanders, este o confruntare instituțională: senatorul cere adoptarea rapidă a unei rezoluții War Powers care să oprească operațiunea și să limiteze extinderea ei.

Acuzația centrală: „imperialism” și logica „cine are forța decide”

În aceeași luare de poziție, Sanders atacă frontal limbajul administrației privind „administrarea” Venezuelei și discuțiile despre petrol, numind direcția un act de imperialism.

El avertizează și asupra precedentului internațional: dacă Washingtonul justifică schimbarea de regim prin forță, oferă muniție propagandistică altor puteri care invocă „dreptul celui puternic” în conflicte precum Ucraina.

„V-am spus”: avertismentul

Reacția din 3 ianuarie vine după două semnale publice anterioare. La 14 decembrie 2025, Sanders avertiza că administrația „amenință” o intervenție și reamintea că doar Congresul poate autoriza un război, invocând inclusiv relatări despre mobilizări ale Gărzii Naționale din Vermont în regiune.

În acest cadru, Sanders își construise deja argumentul procedural: orice escaladare fără dezbatere și vot în Congres ar fi ocolirea Constituției.

Poziția sa se leagă și de un reper din ianuarie 2019, când, pe fondul crizei politice din Venezuela, Sanders condamna abuzurile guvernului Maduro, dar avertiza că SUA nu trebuie să intre „în afacerea schimbării de regim” sau a sprijinirii loviturilor de stat, invocând istoria intervențiilor în America Latină.

„Congresul a fost indus în eroare”

În paralel, reacția lui Sanders se suprapune cu un val de critici din partea democraților, care susțin că administrația a minimalizat sau a negat planuri de intervenție în briefinguri clasificate, pentru ca apoi să execute o operațiune planificată de luni de zile. Potrivit relatărilor, legislatorii cer acum un briefing complet și ia în calcul un vot pe o rezoluție de tip War Powers pentru a preveni acțiuni militare suplimentare.

Reacții externe: apel la Carta ONU și legalitate

Pe plan internațional, au apărut rapid luări de poziție critice. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că Madridul nu va sprijini și nu va recunoaște o intervenție americană dacă aceasta încalcă dreptul internațional, cerând respectarea Cartei ONU și evitarea destabilizării regionale.



