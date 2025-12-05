O anchetă internă conchide că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol operațiunile militare folosind semnalul Signal pentru a discuta despre atacuri în Yemen, scrie „L'Express” (Franța).

Într-o conversație pe aplicația Signal, Pete Hegseth a dezvăluit ora atacurilor americane din Yemen cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum și informații despre echipamentul militar folosit.

Un organism independent din cadrul Pentagonului a stabilit că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal în martie pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, a relatat presa americană miercuri, 3 decembrie. Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor Houthi în numele protejării libertății de navigație și a comerțului internațional care tranzitează Marea Roșie.

Pete Hegseth nu este singurul criticat pentru utilizarea Signal: fostul consilier pe probleme de securitate națională al lui Donald Trump, Mike Waltz, a fost demis la începutul lunii mai, în urma dezvăluirilor unui jurnalist de la revista „The Atlantic”, care a fost adăugat din greșeală la un grup de discuții pe Signal despre aceste atacuri.

De data aceasta, o anchetă efectuată de un organism independent din cadrul Departamentului Apărării a conchis că Pete Hegseth, membru al grupului de discuții, a pus în pericol armata, potrivit presei americane. Conversația conținea mesaje în care Hegseth dezvăluia momentul atacurilor aeriene cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum și informații despre echipamentul militar folosit.

O preocupare majoră, potrivit anchetatorilor, este că, dacă detaliile atacului iminent ar fi fost scurse sau piratate prin intermediul aplicației comerciale, care nu este concepută pentru a transmite informații clasificate, rebelii Houthi ar fi putut ști când să se aștepte ca piloții americani să fie în aer și să deschidă focul asupra lor. Reprezentantul Adam Smith, un democrat de rang înalt din Comisia pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, a acuzat într-un comunicat: „Modul în care Pete Hegseth a ales să comunice aceste informații a pus armata în pericol”.

Purtătorul de cuvânt al lui Pete Hegseth a anunțat însă pe rețeaua de socializare X că „concluziile anchetei constituie o exonerare TOTALĂ” a ministrului. Aceasta „demonstrează ceea ce știam de la început: nicio informație clasificată nu a fost partajată”, a adăugat Sean Parnell, asigurând că „problema este închisă”.

Într-adevăr, așa cum subliniază postul american ABC News, deși raportul Inspectorului General al Departamentului Apărării a concluzionat că informațiile partajate de Pete Hegseth au fost inițial clasificate, acesta recunoaște și că „deși partajarea unor astfel de informații sensibile era potențial riscantă, Secretarul Apărării are anumite puteri de declasificare în temeiul legii”. Prin urmare, niște surse au declarat pentru instituția media americană că „chiar dacă Hegseth a încălcat protocoalele propriei agenții, nu a încălcat legea”.

Aceste dezvăluiri vin într-un moment în care șeful Pentagonului este deja prins într-o furtună mediatică din cauza atacurilor efectuate de armata americană în Pacific, și în special în Caraibe, ca parte a unei așa-numite campanii antidrog, fără a fi furnizate dovezi ale legăturilor dintre navele vizate și cartelurile drogurilor. Administrația Trump este criticată pentru aceste atacuri, a căror legalitate este pusă la îndoială de experți. În centrul recentei polemici se află o operațiune în timpul căreia forțele americane au lansat o a doua salvă împotriva unei nave care fusese deja lovită, ucigând supraviețuitori. În total, peste 80 de persoane au fost ucise în această campanie militară.

În Yemen, atacurile aeriene americane au încetat în luna mai, în urma unui acord între Statele Unite și rebelii Houthi. Aceștia din urmă au efectuat mai multe operațiuni în Marea Roșie împotriva navelor despre care susțineau că au legătură cu Israelul și cu cei mai apropiați aliați ai săi, precum Statele Unite, demonstrându-și astfel sprijinul pentru palestinienii din Gaza, bombardați și asediați de Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Sursa: Rador Radio România