Nu mai demult de anul 2000, Franța, Italia și Spania figurau într-un clasament cu cele mai bune sisteme medicale din lume. Două decenii și o pandemie mai târziu, acel tablou s-a transformat, comentează Bloomberg.

Finanțarea insuficientă combinată cu creșterea costurilor îngrijirii unei populații îmbătrânite înseamnă că sistemele medicale ale Europei nu-și mai pot îndeplini acum promisiunea de a oferi servicii corecte și echitabile din leagăn până la mormânt.

Iar în viitorul apropiat s-ar putea să existe chiar și mai puține cadre medicale care să poată corecta această traiectorie.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat anul trecut un raport în care califică îmbătrânirea cadrelor medicale din Europa drept o "bombă cu ceas ticăind". /.../ "Pandemia de Covid-19 a dezvăluit fragilitatea sistemelor de sănătate și importanța unei forțe de muncă medicale robuste și adaptabile", a declarat pe 22 martie Hans Kluge, director regional pentru Europa al OMS, la o conferință OMS la nivel înalt din România.

"Nu mai putem aștepta pentru a lua măsuri în privința problemelor presante cu care se confruntă forța noastră de muncă. Sunt în joc sănătatea și bunăstarea societăților noastre". /.../

Țările cu venituri mai mici din piața unică a UE au devenit sursă de mână de lucru pentru vecinii lor mai bogați, instruind noi medici și asistente doar pentru a-i pierde ulterior în favoarea unor piețe cu salarii mai mari. Tomas Zapata (consilier OMS) a invocat exemplul României, care produce cei mai mulți absolvenți de școli medicale per capita din UE, cu peste 25 la 100.000 de locuitori, însă are o densitate a cadrelor medicale sub medie.

"Ceea ce înseamnă că mulți medici emigrează", a declarat el.

Un drum bine bătătorit este cel către Germania, unde medicii români constituie cel mai mare grup de imigranți, într-o țară în care peste 10% din medici au fost educați în străinătate. Cum în Germania salariile anuale pentru medicii specialiști sunt în jur de 166.400 de euro, medicii emigrați pot câștiga cel puțin de trei ori mai mult decât dacă ar fi rămas în România.

Iar acest carusel medical nici măcar nu se oprește aici. Medicii germani se mută și ei în Elveția vecină, unde salariile medii sunt cu aproximativ 20% mai mari.

Sursa: RADOR