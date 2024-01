Retragerea progresivă a americanilor din Orientul Mijlociu, inițiată în timpul președinției lui Barack Obama și niciodată inversată oficial, este încă o dată în discuție, notează jurnalistul Ricardo Mir de Francia în El Periodico.

Sprijinul total oferit de Joe Biden Israelului în războiul său împotriva Hamas, tradus în arme, informații sau protecție diplomatică, încurcă din nou Statele Unite în cimitirul iluziilor sale imperiale. Din 7 octombrie, atacurile împotriva intereselor Washingtonului în regiune au fost efectuate de milițiile satelit ale Iranului, principalul rival cu care se confruntă SUA, Arabia Saudită și Israel pentru a-și impune hegemonia de la Golful Persic până la estul Mediteranei. Aceste atacuri au fost puțin mai mult decât o pacoste până duminică, când trei soldați americani au fost uciși la o bază din Iordania și alți treizeci au fost răniți. Primul incident letal pentru trupele sale în regiune de la începutul războiului din Gaza.

După cum a dezvăluit, luni, "The Wall Street Journal", armata nu a putut respinge atacul activând apărarea antiaeriană, deoarece au confundat drona care a tras în bază cu una a lor care se întorcea în acel moment. În schimb, alte două drone "inamice" care au fost lansate împotriva țintelor din apropiere au fost doborâte.

"Am avut o zi grea în Orientul Mijlociu", a spus Biden, duminică, în timpul unui eveniment de campanie în Carolina de Sud. "Trebuie să răspundem". Cu câteva ore înainte, o dronă lovise Turnul 22, baza militară pe care țara sa o are în nord-estul Iordaniei, în mijlocul deșertului și în punctul în care granița iordaniană se intersectează cu cele ale Siriei și Irakului. Baza găzduiește aproximativ 350 de militari și are o importanță strategică notabilă pentru Washington. Atât datorită apropierii de autostrada care leagă Teheranul de Damasc, una dintre rutele de aprovizionare pentru aliații iranieni din Levant, cât și de baza americană Al-Tanf (Siria), folosită în lupta împotriva Statului Islamic (ISIS). Potrivit surselor Pentagonului citate de presa americană, drona a atacat barăcile rezidențiale în care sunt cazate trupele.

Atacul a fost revendicat de Rezistența Islamică din Irak, o coaliție de miliții șiite sponsorizate de Iran care au luptat împotriva ISIS de aceeași parte cu SUA, până când jihadiștii au fost neutralizați. De atunci se pare că și-au recuperat misiunea inițială: de a expulza trupele americane din Irak, unde întrețin aproximativ 2.500 de soldați. (în Siria, au mai rămas aproximativ 900). "Dacă SUA continuă să sprijine Israelul, va exista o escaladare. Toate interesele SUA în regiune sunt ținte legitime", a spus coaliția de miliții într-un comunicat.

Din 7 octombrie, când atacul devastator al Hamas asupra sudului Israelului a aprins regiunea, interesele americane în Orientul Mijlociu au fost lovite de 160 de ori, potrivit Pentagonului. Inițial reticent să răspundă, Biden își scoate încet armele. Atât în ​​Irak, Siria, cât și în Yemen, unde s-a angajat într-un război de intensitate scăzută împotriva rebelilor Houthi pentru a încerca să le dezactiveze amenințările împotriva transportului comercial, au fost prezentate ca o măsură de presiune pentru a opri atacul asupra Gazei.

Dar acest ultim incident este diferit pentru că, pentru prima dată, sunt victime cu pașapoarte americane. Axios a raportat luni că Casa Albă studiază "un răspuns militar semnificativ" împotriva milițiilor pro-Iran. "Nu vrem război, dar cei responsabili pentru atac trebuie să simtă răspunsul nostru", a declarat un înalt oficial pentru portalul american. Dilema este evidentă. Pe de o parte, Biden este obligat să restabilească la minimum puterea de descurajare a SUA atacată, dar dacă își depășește răspunsul, riscă să se blocheze într-un război regional cu Iranul și sateliții săi.

În sondaje, realegerea sa este departe de a fi asigurată, iar "șoimii" de la Washington fac presiuni pentru ca el să comande un răspuns exemplar pe teritoriul iranian, care cu siguranță ar fi aplaudat în Israel. În special de ramura intervenționistă a Partidului Republican. Liderul său din Senat, Mitch McConnell, a cerut să se impună "costuri mari și devastatoare" Iranului. "Singurul răspuns la aceste atacuri trebuie să fie represaliile militare devastatoare împotriva forțelor teroriste ale Iranului, atât în ​​Iran, cât și în restul Orientului Mijlociu", a spus colegul său senator, Tom Cotton.

Mulți profită de criză pentru a-l prezenta pe Biden drept un lider slab și laș. "Descurajarea SUA în regiune s-a prăbușit și americanii mor. Semnele repetate de slăbiciune ale lui Biden alimentează noi atacuri", a scris "The Wall Street Journal" într-unul dintre editorialele sale, luni. Trump s-a alăturat partidului. "Acest atac nu s-ar fi întâmplat niciodată, dacă aș fi fost eu președinte și nici nu aș fi visat la el", a spus fostul președinte și încă o dată candidat republican.

Momentul nu este cel mai bun pentru Casa Albă. Locotenenții săi încearcă să negocieze cu Egiptul și Qatarul un acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul unui armistițiu de două luni în Gaza, potrivit "The New York Times", și, în paralel, o a doua înțelegere pentru a preveni un război între Israel și Hezbollah . Prin urmare, nu există soluții ușoare pentru Biden, care va trebui să pășească foarte atent dacă nu vrea ca butoiul de pulbere să ajungă să explodeze. Cel mai simplu mod de a preveni acest lucru ar fi oprirea definitivă a războiului din Gaza. Dar bătrânul președinte nu este la înălțime.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA