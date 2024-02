În vreme ce Biden pledează pentru soluția cu două state, manualele școlare ale Autorității Palestiniene neagă existența Israelului și glorifică terorismul, scrie YNET NEWS.

Președintele american Joe Biden a declarat clar că se așteaptă la apariția unei soluții cu două state în urma războiului Israel-Hamas.

Pentru a înțelege implicațiile unei soluții cu două state, a venit vremea să examinăm cum e prezentat acest concept în învățământul palestinian.

Autoritatea Palestiniană (AP) a fost înființată pe baza Acordurilor de la Oslo din 1993-1994, încheiate între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei în urma negocierilor dintre ele.

Și totuși, nicăieri în vreun manual școlar AP nu este prezentat teritoriul Israelului în granițele lui de dinainte de 1967.

Întreaga regiune dintre râul Iordan și Marea Mediterană e denumită „Palestina” în manuale.

Urmează două exemple dintre multe altele:

- O lecție intitulată „Palestina e arabă și musulmană” prezintă o hartă denumită „Harta Patriei Arabe”, pe care întreaga țară e colorată în roșu și are trecute în dreptul ei numele „Palestina” și un drapel palestinian (Manual de Educație Socială și Națională, clasa a IV-a, partea 1 [2020], p.8).

- Palestina apare ca stat suveran, substituind statul Israel, între Liban, Siria și Iordania, pe o hartă intitulată „Harta Palestinei și a Levantului” (Manual de Geografie și Istoria Modernă și Contemporană a Palestinei, clasa a X-a, partea 1 [2020], p.8).

Manualele școlare ale AP înlocuiesc denumirea oficială a Israelului cu termenul „ocupația sionistă”: „[...] armatele arabe s-au retras din Palestina și a fost semnat în 1949 Armistițiul Rhodes între ocupația sionistă și fiecare dintre țările Iordania, Egipt, Siria și Liban în parte [...]” (Manual de Geografie și Istoria Modernă și Contemporană a Palestinei, clasa a X-a, partea 1 [2020], p.7).

Teritoriul Israelului de dinainte de 1967 e definit drept teritorii palestiniene ocupate în 1948 [urmează textul unui exercițiu matematic - n.trad.].

„Graficul de mai jos clarifică numerele palestinienilor în anul 2015, conform Centrului Palestinian de Statistică:

4.750.000 - Cisiordania și Fâșia Gaza

1.470.000 - În interiorul teritoriilor ocupate în 1948

5.460.000 - În statele arabe

685.000 - În statele străine.

Organizează regiunile în care trăiesc palestinieni în ordine descendentă, în funcție de numărul de locuitori” (Manual de Matematică, clasa a IV-a, partea 1 [2020], p.22).

În consecință, teritoriul Israelului de dinainte de 1967 ar trebui să-i fie înapoiat unui stat palestinian suveran.

Iată și cum e menționat orașul Jaffa într-un exercițiu de vocabular: „2. Ar fi normal ca Jaffa să revină în sânul nostru” (Manual de Limba Arabă, clasa a VIII-a, partea 2 [2019], p.102).

În viziunea Palestinei libere nu există loc și pentru statul Israel (Manual de Științe și Viață, clasa a II-a, [2020], p.65).

Terorismul e cu totul parte integrală a eliberării Palestinei.

Dalal al-Mughrabi, comandanta unui atentat terorist din 1978 asupra unui autobuz cu civili israelieni care circula de-a lungul coastei, în care au fost omorâți peste 30 de bărbați, femei și copii, e prezentată drept un model demn de urmat școlarilor palestinieni de clasa V-a, într-o lecție întinsă pe patru pagini, din care o prezentăm pe prima:

„Dalal al-MughrabiIstoria noastră palestiniană e plină cu numeroase nume de martiri care și-au dat sufletul sacrificându-se pentru patrie. Printre ei, martira Dalal al-Mughrabi a zugrăvit prin lupta sa un tablou al provocării și vitejiei care a făcut ca amintirea ei să fie veșnică în inimile și mințile noastre. Textul din fața noastră vorbește despre un aspect al căii ei de luptătoare”. (Manual de Limba Arabă, clasa a V-a, partea 2 [2020], p.51).

Articol de David Bedein (director al The Center for Near East Policy Research)

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA