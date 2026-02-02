Noile documente din dosarul Epstein produc efecte în Europa, dar, în SUA, Departamentul american al Justiției nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție.

Keir Starmer consideră că Peter Mandelson, fost ambasador în SUA, nu ar trebui să mai fie membru al Camerei Lorzilor din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează BBC.

Prim-ministrul britanic a ordonat o anchetă „urgentă” privind contactele Lordului Mandelson cu Epstein în timp ce acesta era ministru, a anunțat Downing Street.

E-mailurile publicate vineri în SUA sugerează că Mandelson i-a transmis informații interne guvernamentale lui Epstein, în 2009.

Mandelson a demisionat din Partidul Laburist duminică seară, spunând că vrea să scutească partidul de „o altă situație jenantă”.

Documentele sugerează, de asemenea, că Epstein i-a plătit 75.000 de dolari în trei tranzacții separate în 2003 și 2004 - Mandelson spune că nu are nicio înregistrare a plăților și consideră că sunt „false”, dar spune că va investiga.

Sarah Ferguson, fosta soție a prințului Andrew, și fiicele sale sunt menționate în mod repetat în dosare. Într-un schimb de e-mailuri, Ferguson îi cere lui Epstein 20.000 de lire sterline pentru a-și plăti chiria. Într-un altul, ea îl descrie ca fiind „fratele pe care mi l-am dorit dintotdeauna”.

Ea a păstrat legătura cu Epstein și după condamnarea din 2008 și într-un email din 2011 îl felicită pentru nașterea băiatului. Identitatea acestui copil e neclară, nu există informații că Epstein ar fi avut copii.

Fergurson îi reproșează faptul că s-a împrietenit cu ea pentru a ajunge la soțul ei și îi spune că nu își imaginează cât e mult a rănit-o.

Dosarul publicat vineri include o fotografie care pare să-l arate pe fostul prinț Andrew Mountbatten Windsor îngenuncheat deasupra unei femei neidentificate întinse la pământ.

Există mai multe e-mailuri între Epstein și o persoană numită „Ducele”, inclusiv unul în care Epstein i-o prezintă pe o femeie rusoaică în vârstă de 26 de ani. E-mailurile sunt din august 2010, la doi ani după ce Epstein a pledat vinovat pentru traficarea unei minore.



BBC l-a contactat pe Mountbatten-Windsor pentru a comenta. Acesta a negat în repetate rânduri orice faptă reprobabilă.

Documentele au dus deja la demisia consilierului premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, fost ministru de externe.

"Accept oferta sa de a încheia colaborarea noastră, chiar dacă toți pierdem, nu doar eu, o sursă incredibilă de experiență și cunoștințe în politica externă", a declarat Fico.

Potrivit unui schimb de sms-uri consultat de BBC, datând din 2018, Epstein îi promitea femei lui Lajčák, pe atunci șef al diplomației slovace, într-o discuție pe un ton relaxat.

Consilierul a negat.

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei are și ea probleme de imagine după ce noile dosare arată o corespondență de lungă durată între ea și Epstein.

Mette-Marit, soția lui Haakon, moștenitorul tronului Norvegiei, a prezentat scuze pentru menținerea legăturilor cu Jeffrey Epstein, spunând că a judecat greșit.

În schimb, Departamentul american al Justiției a reiterat că nu intenționează să deschidă noi proceduri în justiție.

"Există multă corespondență, multe e-mailuri, multe fotografii", dar acestea nu ne permit să urmărim penal pe cineva, iar "aceasta este ceea ce contează pentru poporul american", a declarat secretarul adjunct Todd Blanche.

