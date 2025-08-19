Premierul britanic Keir Starmer a salutat „progresele reale” realizate în cadrul unui summit de la Casa Albă cu liderii europeni menit să pună capăt războiului din Ucraina, relatează PA Media și dpa, preluate de Agerpres.

După un summit de vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii NATO și europeni la Casa Albă.

Trump a spus că a discutat direct cu Putin pentru a începe planificarea unei întâlniri între liderul rus și Zelenski, care va fi urmată apoi de o reuniune trilaterală în care va fi implicat și el. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că Moscova va „accepta” eforturile internaționale de a garanta securitatea Ucrainei.

Vorbind după eveniment, Starmer a descris discuțiile ca fiind „bune și constructive”.

„A existat un adevărat sentiment de unitate între liderii europeni care erau acolo și președintele Trump și președintele Zelenski”, a adăugat el.

Prim-ministrul britanic a subliniat „două rezultate concrete” din discuții, în primul rând colaborarea „Coaliției celor dornici” cu SUA în privința garanțiilor de securitate.

„Asta este cu adevărat important pentru securitatea Ucrainei, pentru securitatea în Europa și pentru securitatea în Regatul Unit”, a spus Starmer.

„Celălalt rezultat concret a fost acordul că acum va exista o înțelegere bilaterală între președintele Putin și președintele Zelenski, care s-a stabilit după un apel telefonic între președintele Trump și președintele Putin în cursul după-amiezii, urmată de o trilaterală la care se va adăuga și Trump”, a afirmat el.

„Asta este o recunoaștere a principiului că, în ceea ce privește unele dintre aceste probleme, fie că este vorba de teritoriu sau de schimbul de prizonieri sau de problema foarte serioasă a returnării copiilor, Ucraina trebuie să fie la masă', a adăugat premierul britanic.

„Acestea au fost cele mai importante rezultate obținute astăzi. Sunt rezultate pozitive, a fost un adevărat sentiment de unitate. Am făcut progrese reale astăzi”, a mai declarat el.