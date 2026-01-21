Statele Unite i-au avertizat luni pe europeni că ar fi „foarte necugetat” să răspundă amenințărilor cu taxe vamale lansate de Donald Trump. Trump și-a justificat dorința de a cuceri Groenlanda invocând eșecul său de a câștiga Premiul Nobel.

„Americanii nu au arătat niciun semn de împăciuire față de europeni”, rezumă „Le Soir”, citat de „Courrier International” (Franța). Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a avertizat UE luni, 19 ianuarie, că ar fi „foarte necugetat” din partea lor să răspundă amenințărilor cu taxe vamale lansate de Donald Trump atât timp cât Groenlanda rămâne în afara controlului SUA.

În timp ce Cei 27 iau în considerare măsuri de represalii comerciale, ministrul american „le-a dat de înțeles” ulterior reporterilor că „lentoarea proceselor decizionale europene le-ar împiedica capacitatea de a formula un răspuns eficient sau de a recurge rapid la instrumentul anticoercitiv al UE, cea mai puternică măsură comercială a sa”, relatează „Financial Times”.

Potrivit cotidianului economic britanic, aceste afirmații „sugerează că Washingtonul nu ia în serios posibilitatea ca UE să implementeze” această „bazooka” europeană care „ar permite blocului să restricționeze accesul companiilor americane la piața unică”.

Donald Trump a adoptat luni și un ton mai agresiv față de europeni: „Având în vedere că [Norvegia] a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am pus capăt a peste 8 războaie, nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace”, a scris președintele american într-un mesaj adresat premierului norvegian Jonas Gahr Store, făcut public luni, după ce acesta din urmă l-a invitat duminică printr-un SMS la dezescaladare.

Temându-se de taxele punitive, premierul norvegian a încercat în repetate rânduri anul trecut să-i explice lui Trump că Premiul Nobel pentru Pace nu este acordat nici de guvernul norvegian, nici de statul norvegian, ci de o comisie independentă, amintește „Süddeutsche Zeitung”.

Liderii europeni urmează să se întâlnească joi seară la Bruxelles într-un summit extraordinar pentru a discuta despre recentele afirmații ale lui Trump privind Groenlanda și taxele vamale.

Înainte de aceasta, declarațiile făcute de liderii europeni la summitul de la Davos de marți vor fi atent analizate. Prezent luni la Forumul Economic Mondial, prim-ministrul belgian Bart De Wever, care urmează să se întâlnească miercuri cu Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat starea de spirit a europenilor într-un interviu acordat ziarului „Het Laatste Nieuws”: ”Timpul concilierii și al cuvintelor frumoase s-a terminat”, a declarat el. „Tot ceea ce se propune nu face decât să alimenteze o sete geopolitică tot mai mare. Nu știu ce va decide Europa; suntem și noi o țară modestă. Dar am sentimentul, acum că liderii europeni schimbă mesaje neîncetat pe WhatsApp, că marea majoritate a colegilor noștri spun: gata, este prea mult”.

În timp ce Trump acuză Danemarca că nu a reușit „să înlăture amenințarea rusească din Groenlanda”, Copenhaga și Nuuk au prezentat luni o nouă opțiune: au propus crearea unei misiuni NATO de monitorizare pe insulă, a declarat luni ministrul danez al Apărării după o întâlnire cu secretarul general al Alianței Atlantice, Mark Rutte.

Germania, la rândul ei, părea să aibă încă speranțe pentru o dezescaladare. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că dorește să se întâlnească cu președintele american la Davos, afirmând că dorește „să evite o escaladare a războiului comercial”. Confruntată cu noile amenințări ale lui Trump sâmbăta trecută, industria fragilă a Germaniei a revenit în incertitudine săptămâna aceasta.

„Economia germană a fost grav afectată de taxele impuse de Trump începând cu 2025: în primele trei trimestre, exporturile sale de mărfuri către Statele Unite au scăzut cu 7,8% față de anul precedent. Aceasta reprezintă o valoare de aproximativ zece miliarde de euro”, explică „Die Zeit”.

Dacă Trump „își va pune în aplicare noile amenințări, situația se va înrăutăți și mai mult”, notează săptămânalul german. Institutul Ifo prognozează o scădere permanentă de 28,5% a exporturilor germane către Statele Unite, comparativ cu perioada anterioară celui de-al doilea mandat al lui Trump, dacă președintele american majorează tarifele cu 10% încă din februarie.

Dar „ar putea UE, în caz de escaladare, să provoace mai multe daune Statelor Unite decât invers?”, se întreabă ”Frankfurter Zeitung”. „Veniturile generate de companiile americane pe piața europeană sunt colosale. Dacă s-ar aplica tarife sau sancțiuni acestor venituri, pierderile pentru Apple și alți giganți tehnologici ar fi considerabile”. De asemenea, cotidianul german subliniază că „o mare parte a infrastructurii europene depinde de software-ul și serviciile cloud americane: în octombrie, întreruperea unui centru de date Amazon a scos din funcțiune numeroase site-uri web și servere timp de câteva ore. Prin urmare, potențialul unei presiuni americane este, de asemenea, semnificativ, mai ales că Donald Trump s-a aliat strâns cu mulți oligarhi tehnologici”.

Totuși, „Frankfurter Zeitung” subliniază că „slăbiciunea decisivă a Europei se află în altă parte”. UE „trebuie să țină cont de Trump, deoarece cu greu poate garanta apărarea Ucrainei fără Statele Unite, darămite pe cea a propriului teritoriu. [...] Atâta vreme cât această dependență persistă, mult lăudata suveranitate europeană va rămâne o himeră”.

Sursa: Rador Radio România