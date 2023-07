Statele Unite încearcă să găsească un cod informatic malware plasat, potrivit Washingtonului, de China în centrul unor rețele care controlează infrastructuri critice pentru armata americană.

Această breșă informatică, cunoscută din mai, este mai profundă și îngrijorătoare decât se estima inițial, potrivit oficialilor armatei și serviciilor de informații americane întrebați de cotidianul The New York Times, preluat de La Libre Belgique. "Este o bombă cu ceas", a rezumat o sursă parlamentară pentru The New York Times.

Statele Unite se tem ca hackeri având legătură cu Beijingul să nu fi instalat un program informatic destinat să fie activat în caz de conflict armat, de exemplu în jurul Taiwanului, potrivit ziarului.

Deși codul malware nu a fost detectat în sisteme informatice clasificate, potrivit aceleiași surse, Washingtonul se îngrijorează să nu perturbe, odată declanșat, rețelele de electricitate, de apă potabilă și de comunicații care alimenteaă bazele militare americane, ceea ce ar putea împiedica mișcările de trupe.

Surse citate de The New York Times iau în calcul și o altă teorie, potrivit căreia chinezii speră ca, printr-o perturbare a infrastructurilor americane, cetățenii Statlor Unite să fie prea concentrați pe această problemă internă pentru a mai da atenție unui conflict în afara frontierelor lor.

La sfârșitul lunii mai, agențiile de securitate cibernetică ale Statelor Unite și aliaților lor au acuzat un un „actor cibernetic” sponsorizat de China că a infiltrat "infrasrtucturile critice" americane, alegații ferm negate de Beijing.

Microsoft a arătat că grupul care s-ar afla la originea acestei acțiuni, Volt Typhoon, este activ de la jumătatea lunii mai 2021 și că a țintit, între altele, infrastructuri esențiale în insula Guam, unde se află o importantă bază miliară americană din oceanul Pacific.

După un an de muncă, oficialii americani tot nu cunoșteau amploarea totală a breșei, potrivit The New York Times.

Sursa: RADOR